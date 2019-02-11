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11.02.2019 11:04
Рубрика: Легковые авто

Эксперты озвучили среднюю цену на новый автомобиль в России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2018 года средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль массового сегмента на российском авторынке составила 1 190 000 рублей.

Прибавка к тому же показателю за 2017 год составила 10 процентов. Такие данные озвучили эксперты аналитического агентства "Автостат".

Фото: www.facebook.com/jartsev.vladimir
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В прошлом году машины массового сегмента составили 91 процент от общего объема отечественного авторынка: их было продано 1,52 миллиона штук. Это на 14 процентов больше, чем годом ранее.

В целом по рынку средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль перешла через планку в 1 400 000 рублей (плюс 8 процентов к 2017 году).

Ранее стало известно, что рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто возглавила Kia. Также эксперты спрогнозировали, что продажи легковых автомобилей начнут заметно расти во втором полугодии.

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#автомобили