Skoda показала салон электрического кроссовера

Компания Skoda представила эскиз интерьера электрического концепт-кара Vision iV. Его главные особенности - отсутствие центрального тоннеля, вынесенный отдельно дисплей информационно-развлекательной системы и новое двухспицевое рулевое колесо.

Салон автомобиля создается на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Kit) концерна Volkswagen. Судя по эскизу, салон будет выглядеть стильно и лаконично.

Центральная консоль легко доступна для водителя и пассажиров. Здесь же находится отделение для двух мобильных телефонов, которые можно зарядить и подключить к бортовой мультимедийной системе при помощи беспроводного соединения.

Оформление и декоративная строчка на двухуровневной приборной панели перекликаются с дизайном передней части автомобиля. Большой сенсорный дисплей с эргономичным упором для руки вынесен отдельно над панелью.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в ближайшие четыре года Skoda инвестирует 2 миллиарда евро в развитие альтернативных силовых установок и сервисов по обеспечению мобильности, и к концу 2022-го представит более десяти серийных электрических моделей.

Ранее, как уже писала "РГ", Skoda представила скетчи экстерьера Vision iV. В дизайне прослеживается сходство с еще одной новинкой - субкомпактным кроссовером Kamiq. Однако электрический концепт выглядит гораздо агрессивнее за счет мощных кузовных складок, купеобразной крыши, сильно зауженной светодиодной оптике, отсутствию дверных ручек, 22-дюймовым колесным дискам и внешним камерами заднего вида, выполняющих функцию зеркал.

Мировая премьера концепт-кара Skoda Vision iV состоится на Международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта.