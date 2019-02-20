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20.02.2019 13:14
Рубрика: Спорт

СМИ: Бывший наставник сборной России возглавит "Челси"

Текст: Данила Жиляев

Аргентинский специалист Маурицио Сарри пока что остается главным тренером лондонского "Челси", но английские СМИ без устали прочат ему скорую отставку и называют имена его возможных преемников. Как утверждает The Independent, возглавить "синих" может бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.

Фото: REUTERS/Phil Noble
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Подобный слух уже возникал, когда Леонид Викторович завершил работу в нашей национальной команде и ездил на стажировку в "Челси" - его приятельские отношения с боссом клуба Романом Абрамовичем не являются секретом. Тогда в итоге Слуцкий устроился на работу в "Халл Сити" - правда не смог выполнить поставленную задачу и вернуть команду в премьер-лигу.

В настоящее время российский специалист тренирует голландский "Витесс". Там у него также не все складывается гладко: после 22 туров команда набрала 33 очка и идет на пятом месте в турнирной таблице Эредевизии, в последних четырех матчах одержав лишь одну победу. По данным местных СМИ, руководство клуба поддерживает Слуцкого и не связывает не самые удачные результаты команды с его возможными недоработками. Хотя в свое время то же самое говорили и о работе тренера в "Халле".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Так или иначе, пост главного тренера "Челси", вероятно, скоро станет вакантным, и Слуцкий - один из кандидатов. Но при этом нельзя не отметить, что - также, по информации местных СМИ - конкуренты у него очень и очень серьезные. Мы уже писали о том, что руководство клуба рассматривает возможность пригласить великого Зинедина Зидана. Кроме того, не исключается, что новым наставником "пенсионеров" станет легендарный игрок команды Фрэнк Лэмпард. Также называлось имя другой легенды "синих" - "зажигавшего" в 90-е итальянца Джанфранко Дзолы. В настоящее время он является ассистентом Сарри.

Что же до самого Маурицио, то последние результаты "Челси" действительно говорят не в его пользу. 10 февраля "синие" в чемпионате Англии потерпели сокрушительное поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:6. А в понедельник они уступили "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Кубка Англии - 0:2. Сейчас лондонцы идут на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Сити" на 15 очков. В скором времени им снова предстоит встреча с "горожанами" - в воскресенье команды сыграют в финале Кубка лиги. Возможно, исход этого матча и определит судьбу Сарри.

 

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