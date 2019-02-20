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20.02.2019 21:30
Рубрика: В мире

В ФРГ прокомментировали сообщения о "гитлеровских пенсиях" для бельгийцев

Текст: Екатерина Забродина

В министерстве труда и социальных вопросов ФРГ не обнаружили бывших эсэсовцев среди получателей выплат от немецкого правительства в Бельгии. Об этом говорится в заявлении ведомства в ответ на сообщения ведущих бельгийских СМИ.

Ранее они написали о том, что почти три десятка подданных Бельгии, которые в годы Второй мировой войны добровольно состояли в рядах СС, получают от немецкого правительства "гитлеровские пенсии", назначенные еще в 1941 году декретом вождя нацистской Германии "за лояльность, верность и послушание". Эту информацию потребовали прояснить депутаты комитета по иностранным делам нижней палаты парламента, который единогласно поддержал резолюцию. Ее инициировала оппозиционная Социалистическая партия Валлонии, опираясь на показания местных активистов "Группы памяти" - бывших узников нацистских концлагерей.

Фото: Frederick Florin/Pool via REUTERS
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Вот уже два года они требуют от правительства Бельгии создать комиссию, которая бы выяснила и обнародовала имена 27 оставшихся в живых пенсионеров-нацистов или их потомков, на которых также распространяются пособия. Как передает газета De Morgen, размер военных пенсий рейха составляет от 425 до 1275 евро в месяц, а большинству их адресатов девяносто с лишним лет. Причем бельгийцам, которых после войны осудили за коллаборационизм, тюремные сроки были засчитаны как "трудовой стаж". Бельгийские депутаты требуют от Берлина и Брюсселя установить "моральную, социальную и налоговую справедливость" в этом вопросе.

В министерстве труда ФРГ вчера сначала обещали "проверить сообщения", а потом заявили, что "речь, судя по всему, идет о выплатах на основании закона об обеспечении жертв войны". В отношении бельгийцев их курирует земля Северный Рейн-Вестфалия, которая "утверждает, что среди нынешних получателей пособий нет бывших членов СС".

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