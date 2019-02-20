В музее-усадьбе знаменитого композитора, где он прожил 20 лет, - большая перестройка

Мемориальный комплекс в белорусском городке Сморгонь в память жертв и героев Первой мировой войны, возводящийся на средства Союзного государства, широко известен.

Но немало примечательного сохранилось и вокруг соседней железнодорожной станции Залесье, где располагались тылы Русской армии. Здесь же находилась усадьба Михала Клеофаса Огиньского, автора знаменитого полонеза "Прощание с Родиной". В музее композитора побывал корреспондент "СОЮЗа".

О драматических событиях более чем вековой давности в Залесье напоминают здание станции, выложенное изнутри полевым камнем, и мемориальный крест на привокзальной площади.

Здесь вам предложат велоэкскурсию "Первая мировая война глазами потомков".

В радиусе нескольких километров находятся скромные, но трогательные надмогильные памятники: сестре милосердия Ольге Митюкевич, погибшей от немецкой бомбы; полковнику Акакию Отхмезури, снявшему противогаз во время газовой атаки, чтобы солдаты услышали его команды. Сохранилось и несколько братских могил...

В усадьбе, где некогда жил и творил Михал Клеофас Огиньский, в годы войны находился штаб 8-й Сибирской пехотной дивизии. Генерал Джунковский писал в воспоминаниях: "Штаб размещался в барской усадьбе, весьма запущенной, но с чудным садом, помещение было просторное..."Сейчас в усадьбе музей композитора, к которому ведет улица его же имени. По тополиной аллее иду к ажурной белой постройке. Несколько деревьев в два обхвата еще помнят хозяина. Но не только они. Предания о добром князе до сих пор переходят из поколения в поколение.

- Я родилась в соседней деревне Ветхово и с раннего детства помню, как отец играл на аккордеоне знаменитый полонез Огиньского "Прощание с Родиной", - рассказывает директор музея Людмила Гродицкая. - Без этой мелодии не обходилось в округе ни одно празднество. Современники композитора оставили воспоминания, как выглядело имение, каким был Михал Клеофас Огиньский. Гостеприимным - сохранилось 600 визиток гостей, побывавших в Залесье. Любил цветы - одних георгин выращивалось 60 видов. Пытаемся развести эти цветы и мы. Завещал детям вести праведный образ жизни и раздать крестьянам тысячу золотых. Что, впрочем, его вторая жена-итальянка так и не сделала.

В Залесье композитор жил с 1802 по 1822 год. Затем навсегда уехал в Италию. Там и похоронен во Флоренции в знаменитом соборе Санта-Кроче рядом с выдающимися деятелями искусств. Каменную усадьбу он построил заново. Потомки Огиньского владели ею до 1927 года, пока не разорились, затем в ней были частный пансионат, школа, дом отдыха для жителей Минска, дом престарелых. И лишь относительно недавно усадьба отошла в ведение Сморгонского райисполкома для создания здесь музея знаменитого земляка. Предполагалось вернуть ей первозданный вид, восстановить интерьеры. А также вдохнуть в помещения неповторимый дух того времени. Ведь только в этом случае усадьба вновь могла стать северными Афинами, как называли Залесье современники. Местом, навеявшим великому композитору незабываемую мелодию...

Удалось ли решить эту задачу? Людмила Гродицкая приглашает пройти по анфиладе комнат, обставленных в духе XIX века. Порой казалось: вот-вот на пороге возникнут хозяева во фраках и кринолине и зазвучит музыка. Особенно впечатляет рабочий кабинет Михала Клеофаса. Здесь он осмысливал дела государственной важности, а в минуты вдохновения брал в руки скрипку - она и сегодня лежит на краю письменного стола. Литографии современников Огиньского позволяют представить, как выглядело Залесье два века назад. Рядом - фотокопия архива композитора, переданного России его сыном.

- Восстанавливали усадьбу всем миром, - рассказывает Людмила Владимировна. - Был создан фонд "Северные Афины М.К. Огиньского", который и сегодня помогает в популяризации жизни и творчества Михала Клеофаса. Уникальной мебелью, старинными часами, роялем XIX века для музыкального салона поделились антиквары, коллеги из других музеев. Люстры и жирандоли воссоздали по эскизам прошлого специалисты лидского завода "Каскад", стилизованные стулья и кресла - Бобруйской мебельной фабрики. Старинную люстру передала в дар музею Брестская таможня. Уникальные издания об Огиньском и копии его архива помог приобрести белорусский дипломат и писатель Владимир Счастный.

Добавьте к этому костюмированные балы, музыкальные вечера и художественные выставки, регулярно проходящие в усадьбе... За подвижничество коллектив музея удостоен специальной премии Президента Беларуси "За духовное возрождение".