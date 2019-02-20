Культура
20.02.2019 16:20
Текст: Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 7(875)

Огиньский и его полонезы

В музее-усадьбе знаменитого композитора, где он прожил 20 лет, - большая перестройка
Мемориальный комплекс в белорусском городке Сморгонь в память жертв и героев Первой мировой войны, возводящийся на средства Союзного государства, широко известен.
Залесье стало местом, навеявшим великому композитору незабываемую мелодию. Фото: Алексей Столяров Залесье стало местом, навеявшим великому композитору незабываемую мелодию. Фото: Алексей Столяров
Залесье стало местом, навеявшим великому композитору незабываемую мелодию. Фото: Алексей Столяров

Но немало примечательного сохранилось и вокруг соседней железнодорожной станции Залесье, где располагались тылы Русской армии. Здесь же находилась усадьба Михала Клеофаса Огиньского, автора знаменитого полонеза "Прощание с Родиной". В музее композитора побывал корреспондент "СОЮЗа".

О драматических событиях более чем вековой давности в Залесье напоминают здание станции, выложенное изнутри полевым камнем, и мемориальный крест на привокзальной площади.

Здесь вам предложат велоэкскурсию "Первая мировая война глазами потомков".

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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В радиусе нескольких километров находятся скромные, но трогательные надмогильные памятники: сестре милосердия Ольге Митюкевич, погибшей от немецкой бомбы; полковнику Акакию Отхмезури, снявшему противогаз во время газовой атаки, чтобы солдаты услышали его команды. Сохранилось и несколько братских могил...

В усадьбе, где некогда жил и творил Михал Клеофас Огиньский, в годы войны находился штаб 8-й Сибирской пехотной дивизии. Генерал Джунковский писал в воспоминаниях: "Штаб размещался в барской усадьбе, весьма запущенной, но с чудным садом, помещение было просторное..."Сейчас в усадьбе музей композитора, к которому ведет улица его же имени. По тополиной аллее иду к ажурной белой постройке. Несколько деревьев в два обхвата еще помнят хозяина. Но не только они. Предания о добром князе до сих пор переходят из поколения в поколение.

- Я родилась в соседней деревне Ветхово и с раннего детства помню, как отец играл на аккордеоне знаменитый полонез Огиньского "Прощание с Родиной", - рассказывает директор музея Людмила Гродицкая. - Без этой мелодии не обходилось в округе ни одно празднество. Современники композитора оставили воспоминания, как выглядело имение, каким был Михал Клеофас Огиньский. Гостеприимным - сохранилось 600 визиток гостей, побывавших в Залесье. Любил цветы - одних георгин выращивалось 60 видов. Пытаемся развести эти цветы и мы. Завещал детям вести праведный образ жизни и раздать крестьянам тысячу золотых. Что, впрочем, его вторая жена-итальянка так и не сделала.

В Залесье композитор жил с 1802 по 1822 год. Затем навсегда уехал в Италию. Там и похоронен во Флоренции в знаменитом соборе Санта-Кроче рядом с выдающимися деятелями искусств. Каменную усадьбу он построил заново. Потомки Огиньского владели ею до 1927 года, пока не разорились, затем в ней были частный пансионат, школа, дом отдыха для жителей Минска, дом престарелых. И лишь относительно недавно усадьба отошла в ведение Сморгонского райисполкома для создания здесь музея знаменитого земляка. Предполагалось вернуть ей первозданный вид, восстановить интерьеры. А также вдохнуть в помещения неповторимый дух того времени. Ведь только в этом случае усадьба вновь могла стать северными Афинами, как называли Залесье современники. Местом, навеявшим великому композитору незабываемую мелодию...

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
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Удалось ли решить эту задачу? Людмила Гродицкая приглашает пройти по анфиладе комнат, обставленных в духе XIX века. Порой казалось: вот-вот на пороге возникнут хозяева во фраках и кринолине и зазвучит музыка. Особенно впечатляет рабочий кабинет Михала Клеофаса. Здесь он осмысливал дела государственной важности, а в минуты вдохновения брал в руки скрипку - она и сегодня лежит на краю письменного стола. Литографии современников Огиньского позволяют представить, как выглядело Залесье два века назад. Рядом - фотокопия архива композитора, переданного России его сыном.

- Восстанавливали усадьбу всем миром, - рассказывает Людмила Владимировна. - Был создан фонд "Северные Афины М.К. Огиньского", который и сегодня помогает в популяризации жизни и творчества Михала Клеофаса. Уникальной мебелью, старинными часами, роялем XIX века для музыкального салона поделились антиквары, коллеги из других музеев. Люстры и жирандоли воссоздали по эскизам прошлого специалисты лидского завода "Каскад", стилизованные стулья и кресла - Бобруйской мебельной фабрики. Старинную люстру передала в дар музею Брестская таможня. Уникальные издания об Огиньском и копии его архива помог приобрести белорусский дипломат и писатель Владимир Счастный.

Добавьте к этому костюмированные балы, музыкальные вечера и художественные выставки, регулярно проходящие в усадьбе... За подвижничество коллектив музея удостоен специальной премии Президента Беларуси "За духовное возрождение".

Сегодня в усадьбе проходят костюмированные балы, музыкальные вечера и художественные выставки. Фото: Алексей Столяров
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