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21.02.2019 15:40
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" предлагает пассажирам лучшие вина

Текст: Лариса Розова
Ведущий российский авиаперевозчик второй год подряд отмечен премией Cellars in the Sky как мировая авиакомпания с лучшими винами.

Престижной международной премией ежегодно отмечаются авиаперевозчики, предлагающие своим пассажирам лучшие вина в высоких классах обслуживания. Компания второй раз удостоена бронзовой медали в категории "Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе". Церемония награждения победителей состоялась в Лондоне.

Как и год назад, успех Аэрофлоту принес портвейн Grahams 10 Year Old Tawny Port - напиток 10-летней выдержки, который считается высшим классом португальского виноделия.

Конкурс Cellars in the Sky проводится ежегодно с 1985 года журналом Business Traveller - всемирно известным британским изданием о путешествиях. В этом году в соревновании участвовали 33 авиаперевозчика со всего мира. Была проведена "слепая" дегустация спиртного, которое они предлагали пассажирам элитных классов в 2018 году, - всего 240 бутылок.

Аэрофлот считается одним из мировых лидеров по качеству сервиса на борту, он постоянно совершенствует меню питания своих пассажиров и винную карту. Так, пассажиры класса "бизнес" на международных рейсах смогут полакомиться  изысканным шампанским Bollinger, на внутренних - Drappier. Также с февраля пассажирам класса "эконом" на некоторых рейсах продолжительностью свыше 3 часов на борту самолета будет предложено вино. А если они будут лететь 6 часов и больше - вино и пиво.
 

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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