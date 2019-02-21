Бородавко: Клебо нарушил правила, за такое на Кубке мира снимают

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал инцидент в полуфинале лыжного спринта на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Во время гонки российский лыжник Сергей Устюгов столкнулся с норвежцем Йоханнесом Клебо. В итоге скандинаву все-таки удалось прийти к финишу вторым и пробиться в финал, а Устюгов стал лишь пятым и лишился шансов побороться за медали. После гонки россиянин подъехал к Клебо и толкнул норвежца.

"Естественно, основная надежда у нас была на Устюгова. То, что произошло в полуфинале, ни в какие ворота просто не лезет. Было стопроцентное нарушение со стороны Клебо, и оно осталось без внимания. Это не позволило Сергею поучаствовать в финале, где он однозначно поборолся бы за награды. Устюгову наступили на носки лыж, Клебо находился параллельно с ним и перекрыл движение. Это стопроцентное нарушение, стопроцентный контакт. Это было за рамками правил, и за такое на Кубке мира снимают", - заявил Бородавко в эфире "Матч ТВ".

Отметим, что Клебо завоевал "золото". Однако Россия без медалей тоже не осталась: "бронзу" взял Глеб Ретивых.