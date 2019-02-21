Что школа может сделать с терроризирующем класс хулиганом

Новости

В Крыму на железнодорожном переезде дрезина протаранила грузовик 08:07
В Югре под лед провалился экскаватор с водителем 08:04
На Камчатке спасли игравших на тонком льду детей 07:37
Названы продукты, вызывающие опасные мутации бактерий в кишечнике 07:30
В тайге ЕАО нашли пропавшую осенью тигрицу Филиппу 07:29
Экс-адвокат Трампа даст показания в Конгрессе 27 февраля 07:27
СМИ: Пассажирский авиалайнер превысил скорость звука 07:14
Хабаровск заволокло дымом из-за ранних природных пожаров 07:13
Россияне редко тратят больше 20 евро в иностранных интернет-магазинах 07:08
В Китае мужчина с ножом ранил 11 прохожих 07:02
В ЕАО появится единый онкологический центр 06:48
В Сирии 2,7 миллиона детей будут привиты от полиомиелита 06:38
Совбез ООН разрешил делегации из КНДР приехать в Ханой 06:33
Захарова сочла нервной реакцию НАТО на послание Путина 06:04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 05:57
В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69 05:47
Мадуро заявил о намерении сделать Венесуэлу региональной державой 05:27
На Камчатке самолеты ТОФ выследили "вражескую" подлодку 05:27
Названы самые популярные японские автомобили в России 05:16
СМИ: Начался новый набор в отряд российских космонавтов 05:03
В Приморье избившие школьного хулигана родители подали встречный иск 04:41
В Приморье сбивший семью водитель объяснил побег с места ДТП страхом 04:40
Макрон анонсировал новый закон против ненависти в интернете 04:23
Курский вокзал эвакуирован из-за сообщения о минировании 04:21
Более 40 человек сгорели заживо в столице Бангладеш 04:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
21.02.2019 07:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что школа может сделать с терроризирующем класс хулиганом

Текст: Ксения Колесникова

ЧП в школах стабильно не уходят из новостных лент: потрясает очередной случай в Приморье. Родители одноклассников избили ученика. Повод? Школьник жестко вел себя по отношению к другим ребятам. Взрослые несколько раз просили местную полицию и администрацию школы оградить их детей от хулиганских выходок. Одной из последних "жертв" пятиклассника стала девочка, которая в итоге попала в больницу с подозрением на серьезную травму. И у кого-то из взрослых сдали нервы… История пополнила собой криминальную сводку: делом занялась прокуратура, органы опеки…

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Позиция тут однозначная: взрослых оправдать ничем нельзя. Но сам случай, сама проблема - системные.

Комсомольск-на-Амуре, 2018 год: педагог высшей категории с 24-летним стажем, догоняя ребенка, гневно спрашивает: "Я тебе кто? Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?" И отвешивает мальчику тяжелые затрещины. Впрочем, сам ребенок также пытается дать сдачу взрослому человеку. И подобных примеров - множество.
Как помочь пострадавшему ребенку до приезда врачей

Что может сделать школа с хулиганом, который терроризирует весь класс? Почему ребенок с очевидно серьезными проблемами остается с ними один на один? Кто должен был не допустить подобной ситуации? Как "выходить" из этой системной проблемы? Эти вопросы "РГ" задала эксперту, директору ФИРО РАНХиГС Максиму Дулинову:

"Согласно 61-й статье Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" до достижения возраста 15 лет школа не может исключить ученика. Остаются педагогические и воспитательные меры, работа с семьей. Кроме того, школа может и должна в таких случаях выйти на связь с органами опеки и попечительства. Поднять вопрос о том, что родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка. И это, пожалуй, все законные инструменты, которые сегодня есть. Дальше с семьей должны разбираться, привлекать родителей к административной ответственности органы опеки. Однако на практике таких случаев, чтобы они действительно вмешались, не так уж и много. Опека больше занимается детьми-сиротами и приемными семьями. А обычные семьи, где происходят какие-то проблемы во взаимоотношениях, решают эти вопросы сами. Или не решают.

Фото: Pixabay
Каждый третий подросток проводит онлайн треть своей жизни

Чтобы изменить ситуацию, необходимо выводить на качественно новый уровень работу школьных психологов и психолого-педагогических служб. Там, где они еще остались. А там, где их нет, их нужно возрождать. И именно через совместную работу учителей, психологов, работу с семьей можно снизить уровень агрессии. Это действительно сложная задача", - рассказал Максим Дулинов.

По статистике, в России сегодня на одного школьного психолога - более 800 учеников. Так что специалистов, конечно, не хватает. Причин несколько. Во-первых, недостаток финансирования, который особенно остро школы ощущали в 90-е годы. Тогда у директора стоял выбор: или учитель-предметник, или психолог. Во-вторых, до сих пор зарплата школьного психолога остается существенно ниже, чем у педагога. А нагрузка зачастую ничуть не меньше.
Как вернуть эту профессию в школы? Первые шаги уже сделаны: в России принята Концепция развития психологической службы в системе образования, которая должна быть реализована к 2025 году. Прием на бюджет для будущих школьных психологов в вузы немного увеличился. Создан Федеральный ресурсный центр на базе РАО, который будет координировать работу региональных центров. Создан институт внештатных специалистов-психологов в федеральных округах и регионах.

Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом