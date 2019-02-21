Что школа может сделать с терроризирующем класс хулиганом

ЧП в школах стабильно не уходят из новостных лент: потрясает очередной случай в Приморье. Родители одноклассников избили ученика . Повод? Школьник жестко вел себя по отношению к другим ребятам. Взрослые несколько раз просили местную полицию и администрацию школы оградить их детей от хулиганских выходок. Одной из последних "жертв" пятиклассника стала девочка, которая в итоге попала в больницу с подозрением на серьезную травму. И у кого-то из взрослых сдали нервы… История пополнила собой криминальную сводку: делом занялась прокуратура, органы опеки…

Позиция тут однозначная: взрослых оправдать ничем нельзя. Но сам случай, сама проблема - системные.

Комсомольск-на-Амуре, 2018 год: педагог высшей категории с 24-летним стажем, догоняя ребенка, гневно спрашивает: "Я тебе кто? Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?" И отвешивает мальчику тяжелые затрещины. Впрочем, сам ребенок также пытается дать сдачу взрослому человеку. И подобных примеров - множество.

Что может сделать школа с хулиганом, который терроризирует весь класс? Почему ребенок с очевидно серьезными проблемами остается с ними один на один? Кто должен был не допустить подобной ситуации? Как "выходить" из этой системной проблемы? Эти вопросы "РГ" задала эксперту, директору ФИРО РАНХиГС Максиму Дулинову:

"Согласно 61-й статье Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" до достижения возраста 15 лет школа не может исключить ученика. Остаются педагогические и воспитательные меры, работа с семьей. Кроме того, школа может и должна в таких случаях выйти на связь с органами опеки и попечительства. Поднять вопрос о том, что родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка. И это, пожалуй, все законные инструменты, которые сегодня есть. Дальше с семьей должны разбираться, привлекать родителей к административной ответственности органы опеки. Однако на практике таких случаев, чтобы они действительно вмешались, не так уж и много. Опека больше занимается детьми-сиротами и приемными семьями. А обычные семьи, где происходят какие-то проблемы во взаимоотношениях, решают эти вопросы сами. Или не решают.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо выводить на качественно новый уровень работу школьных психологов и психолого-педагогических служб. Там, где они еще остались. А там, где их нет, их нужно возрождать. И именно через совместную работу учителей, психологов, работу с семьей можно снизить уровень агрессии. Это действительно сложная задача", - рассказал Максим Дулинов.

По статистике, в России сегодня на одного школьного психолога - более 800 учеников. Так что специалистов, конечно, не хватает. Причин несколько. Во-первых, недостаток финансирования, который особенно остро школы ощущали в 90-е годы. Тогда у директора стоял выбор: или учитель-предметник, или психолог. Во-вторых, до сих пор зарплата школьного психолога остается существенно ниже, чем у педагога. А нагрузка зачастую ничуть не меньше.

Как вернуть эту профессию в школы? Первые шаги уже сделаны: в России принята Концепция развития психологической службы в системе образования, которая должна быть реализована к 2025 году. Прием на бюджет для будущих школьных психологов в вузы немного увеличился. Создан Федеральный ресурсный центр на базе РАО, который будет координировать работу региональных центров. Создан институт внештатных специалистов-психологов в федеральных округах и регионах.