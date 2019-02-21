Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий

Депутаты не успели рассмотреть на пленарном заседании резонансный законопроект о наследовании страховых пенсий по старости для россиян. Между тем перспектив у инициатив мало - она идет на отклонение.

Наследование пенсий предложили во фракции "Справедливая Россия".

Как пояснили в Пенсионном фонде, сейчас наследование возможно в одном случае - родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел.

Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике обратил внимание парламентариев на то, что предложение противоречит решению Конституционного суда. Согласно его выводу, право на пенсию неразрывно связано с личностью пенсионера. У наследников не возникает права на получение пенсии наследодателя как особой социальной выплаты, установленной ему при жизни, говорится в решении. То есть пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются.

Согласно имеющейся информации, парламентское большинство не собиралось поддерживать законопроект, согласившись с позицией профильного комитета. Инициатива будет включена в повестку одного из ближайших заседаний ГД.