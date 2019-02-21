Hyundai анонсировал спортивный кроссовер

Компания Hyundai обнародовала фотографии нового гибридного спортивного кроссовера Tucson N Line. Демонстрация машины пройдет пятого марта на автосалоне в Женеве.

Судя по изображениям, Tucson N Line будет иметь измененную хромированную радиаторную решетку, особые блоки светодиодных дневных ходовых огней, а также большие алюминиевые колесные диски черного цвета. В оформлении салона использовали кожу с контрастной красной прострочкой.

Предполагается, что кроссовер может войти в линейку спортивных модификаций N или в линейку моделей N Line со спортивным декором, но со стандартной силовой установкой.

Кстати, ранее представители компании Hyundai подтвердили планы выпуска "заряженного" исполнения хэтчбека Hyundai i20, который будет конкурировать с Fiesta ST.

Ожидается, что модель i20 N получит изменения в настройке силовой линейки, трансмиссии, рулевого управления и подвески, аналогичные модели i30 N.

Предположительно автомобиль обзаведется 1,6-литровым бензиновым мотором T-GDI, который получит значительную прибавку в мощности.