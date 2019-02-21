Историк моды Александр Васильев покажет в Минске коллекцию бальных платьев

Разве можно избежать соблазна "Приглашения на бал", если его делает в белорусской столице в самом начале весны популярный российский ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев. Выставка из крупнейшей мировой коллекции костюмов известного историка моды, искусствоведа, коллекционера и театрального художника откроется 3 марта в Национальном историческом музее, информирует БЕЛТА .

Вернисаж из гардероба прошедшего века посвящен бальным платьям и нарядам торжественных церемоний, характерных для периода с 1915 по 2015 год. "Посетителей ждет путешествие по бальным нарядам разных эпох: от волшебных, мерцающих в облаках вышитого тюля платьев времен Первой мировой войны до блестящих образов 1920-х годов с бисерной отделкой в стиле "чарльстон". От элегантных платьев из креп-сатина 1930-х годов для танцев под зажигательный фокстрот до строгих костюмов с подкладными плечиками 1940-х", - пояснили организаторы выставки.

Послевоенное десятилетие представлено роскошными женственными образами в стиле New Look для романтического вальса, а новая мода 1960-х годов - прямыми футуристическими платьями для твиста. Перемены, привнесенные бунтарскими 1970-ми, отмечены эпатажными нарядами в ритме диско из парчи и блесток, а буржуазные 1980-е вводят моду на объемные плечи и удивляют яркими и нетривиальными платьями в стиле рок-звезд того времени.

"Наступивший XXI век обрушился волной блеска, люкса и максимализма. В наши дни звезды кино, музыки и герои светских хроник заметно влияют на развитие моды на нарядные платья, которые будут представлены работами интересных современных творцов", - заинтриговали потенциальных посетителей в музее. Всего их ждут более 100 эффектных образов и несколько сотен разнообразных аксессуаров, ювелирных изделий и искусной бижутерии, созданных великими кутюрье и домами мод.

На выставке заявлены работы крупнейших домов моды прошлого и настоящего: Christian Dior, Chanel, Lanvin, Nina Ricci, Balenciaga, Maggy Rouff, Balmain, Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean Louis Scherrer, Valentino, Oleg Cassini, Oscar de la Renta и других.

"Приглашение на бал" продлится в Национальном историческом музее до конца мая.