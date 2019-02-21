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21.02.2019 12:19
Рубрика: В мире

Из-за всеобщей забастовки в Каталонии нарушено сообщение по всему региону

Текст: Юрий Когалов
В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка в связи с судебным процессом над каталонскими политиками, которых обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств из-за подготовки и проведения в октябре 2017 года референдума о независимости региона.
Фото: REUTERS/Pilar Suarez Фото: REUTERS/Pilar Suarez
Фото: REUTERS/Pilar Suarez

С самого утра участники акции протеста перекрыли десятки дорог по всей автономной области, жгут автомобильные покрышки. В некоторых городах группы протестующих заблокировали автобусные и железнодорожные станции. Движение поездов было прервано из-за находящихся на путях людях. По данным МВД Каталонии, на номер экстренной помощи уже к 8.30 утра поступило почти 250 звонков в связи с более чем сотней происшествий.

В связи с проводимой забастовкой на улицы каталонских городов было выведено значительное число стражей порядка. Именно их присутствие в Жироне вынудило протестующих ограничить себя скандированием лозунгов в поддержку республики и демонстрацией аналогичного баннера. В Барселоне просто появление спецподразделения полиции заставило забастовщиков освободить улицу для движения транспорта.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Как отмечают местные СМИ, к забастовке присоединились далеко не все каталонцы. Многие магазины, бары, службы такси работают в нормальном режиме.

А вот депутаты от националистических партий отказались от участия в запланированных на сегодня дебатах, в здании парламента они появятся лишь в самый последний момент, чтобы проголосовать по вынесенным на заседание вопросам.

Объявленная забастовка стала лишь одной из ряда запланированных акций протеста. Ранее в Барселоне прошла массовая манифестация, в которой приняли участие по разным подсчетам от 200 до 500 тысяч человек.

Демонстрации будут продолжаться все то время, что продлится судебный процесс над бывшим заместителем главы Женералитата Ориолом Жункерасом, экс-спикером парламента Каталонии Карме Форкадель, лидерами двух общественных организаций, продвигающих отделение автономии от Испании, Жорди Санчесом и Жорди Куишаром, а также несколькими бывшими депутатами и членами регионального правительства. Первым четверым грозят наиболее серьезные тюремные сроки (Жункерасу - до 25 лет лишения свободы, остальным - до 17 лет). Как ожидается, вердикт по этому делу будет вынесен до 26 мая 2019 года, в этот день в Испании должны пройти муниципальные выборы.

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