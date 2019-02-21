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21.02.2019 12:04
Рубрика: Легковые авто

Kia покажет в Женеве новый концептуальный электромобиль

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Новый концептуальный электромобиль от компании Kia будет представлен на Женевском международном автосалоне 2019 года. Премьера концепт-кара назначена на пятое марта.

Информации о технической начинке нового автомобиля нет. В официальном пресс-релизе говорится, что машина будет поражать потенциальных владельцев смелым дизайном, который "станет наглядным воплощением стремления компании к дальнейшему развитию притягательного мира электромобилей".

Фото: @AutoRepairTechs / Twitter
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- Мы хотели создать электромобиль, не просто развевающий любые сомнения клиента в отношении запаса хода, ходовых качеств и мощности. Мы хотели, чтобы из-за него по коже бежали мурашки, - подчеркнул вице-президент Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

Любопытно, что в этот же день, пятого марта, запланирована демонстрация концептуального внедорожника Engelberg Tourer от компании Mitsubishi.

Японская фирма также тщательно скрывает технические подробности, но в релизе упомянула, что в новом концепте будет "еще больше внедорожников, больше EV, больше технологий, больше стиля". На основании этого эксперты предположили, что Engelberg Tourer является электромобилем.

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#Kia