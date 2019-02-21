Курц: Австрия продолжит покупать газ у России

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна продолжит покупать российский газ, потому что он дешевле американского. Во время недавней встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп ясно дал понять европейскому гостю, что он против газопровода "Северный поток - 2".

После переговоров Курц заявил, что позиция Австрии по данному вопросу осталась неизменной. "Пока цена на газ будет в России лучше, чем в США, Россия продолжит для нас быть более привлекательным партнером", - подчеркнул политик, добавив, что речь идет об энергетической безопасности страны.

Напомним, Белый дом активно выступает против проекта "Северный поток-2". Это две нитки газопровода из России в Германию. Разрешение на прокладку труб по дну Балтийского моря дали Германия, Финляндия и Швеция. Медлит с ответом Дания.

Добавим также, что еще до поездки в США Курц заявил, что у Вены с Москвой хорошие отношения. А вот с Вашингтоном не очень. По многим внешнеполитическим вопросам стороны придерживаются разных взглядов. Австрия, например, поддерживает ядерное соглашение с Ираном.