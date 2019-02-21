Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта

В Вашингтоне задержан лейтенант Береговой охраны США, готовивший покушение на политиков и журналистов. Как передает CNN, арестован 49-летний Кристофер Пол Хессон. В его доме нашли 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов.

"Подозреваемый планировал убийства гражданских лиц в масштабах, редко когда случавшихся в истории США", -такая информация содержится в документах, направленных в суд штата Мэриленд.

Лейтенант Хессон хотел повторить то, что в июле 2011 года совершил норвежский экстремист Андерс Брейвик. Напомним, он организовал теракт в правительственном квартале Осло и устроил бойню на острове Утойя. Жертвами злоумышленника стали 77 человек, отдыхавших в молодежном лагере. За это Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы.

По данным журнала Newsweek, еще в 2017 году Хэссон собирался совершить теракты с применением биологического оружия.