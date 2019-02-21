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Рубрика: Общество

Близ Нептуна нашли луну, которой там не должно быть

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI) Фото: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)
Фото: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)

Астрономы после нескольких лет анализа данных официально признали обнаруженный в 2013 году крошечный объект спутником Нептуна и дали ему название Гиппокамп.

Фото: Astronomy & Astrophysucs
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Как сообщает агентство NASA, крошечный объект был обнаружен космическим телескопом Hubble в 2013 году. Ему присвоили условное наименование "Нептун XIV". После долгих споров астрономы сошлись во мнении, что этот объект является спутником Нептуна. Так он и получил официальное наименование - Гиппокамп.

Ученые называют его "луной, которой там быть не должно". Согласно новым оценкам, Гиппокамп представляет обломок какой-то большой луны, возможно, другого более массивного спутника Нептуна - Протея. Обломок мог образоваться в результате его столкновения с кометой.

Размер Гиппокампа составляет всего лишь около 34 километров в поперечнике. Его масса примерно в одну тысячу раз меньше массы Протея. Орбиты двух лун находятся на расстоянии около 12070 километров друг от друга. Расстояние от Гиппокампа до Нептуна превышает 105 тысяч километров.

"Мы не ожидали найти такую крошечную луну рядом с самой большой луной Нептуна, - говорит ведущий автор исследования Марк Шоуолтер из Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния. - В далеком прошлом, учитывая медленную миграцию, Протей был там, где сейчас находится Гиппокамп".

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