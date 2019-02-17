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17.02.2019 03:18
Рубрика: Общество

Россия отправит на Луну технику для добычи полезных ископаемых

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В период с 2031 по 2035 годы Россия планирует доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для базы, создаваемой на естественном спутнике Земли.

Фото: EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV
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Для реализации грандиозных планов задействуют четыре автоматических космических аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, сейчас космическая лунная программа проходит необходимые этапы экспертных оценок и согласований. Но графика с точными сроками высадки экспедиций на Луну в "Роскосмосе" нет, отметили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее Дмитрий Рогозин подтвердил возможность одновременной разработки двух кораблей для полета на Луну: модернизированного "Союза" и нового корабля "Федерация".

"Они могут сделать и то, и другое", - подчеркнул глава "Роскосмоса", говоря о РКК "Энергия".

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
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