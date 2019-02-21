Минск сохранит стратегический курс на партнерство с Россией

Положениями уточненной Концепции международного военного сотрудничества Беларуси подтвержден "стратегический курс на партнерство с Россией, сохраняется нацеленность на высокий уровень отношений со странами - членами ОДКБ, Китая и государствами - участниками СНГ", - передает военное ведомство.

Документ с перспективным направлением до 2013 года определяет взаимодействие и в Шанхайской организации сотрудничества, особое внимание при этом уделяется отношениям с Сербией. В отдельный блок выделены вопросы формирования пояса добрососедства.

Кроме того, Концепцией продекларирована "необходимость поэтапного улучшения отношений со странами - членами НАТО, Евросоюза, другими государствами, которые уважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности белорусского государства, развивают доверительный и равноправный диалог".

На брифинге 21 февраля для военных атташе в Минске было отмечено, что Минск продолжает в полном объеме соблюдать свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, укрепления мер доверия и региональной безопасности. Например, в истекшем году был обеспечен прием на своей территории 27 мер контроля в отношении соединений и воинских частей Вооруженных Сил и проводимой ими военной деятельности. Итог - претензии к белорусской стороне отсутствуют.

Военные атташе из 28 стран были также ознакомлены с итогами подготовки Вооруженных Сил в 2017/2018 учебном году и основными мероприятиями на 2018/2019 учебный год. Присутствующим дали понять, что приоритеты в развитии белорусской армии отдаются системам управления, разведки, информационной безопасности, маскировки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетным войскам и артиллерии, а также силам специальных операций.

В ходе оптимизации состава ВС, подчеркивалось на брифинге, был сделан акцент на увеличение численности боевого компонента, при том, что за три последних года численность армии не изменилась и находится в пределах около 65 тысяч человек. В 2018 году на вооружение и снабжение приняты 83 новых образца вооружения, военной и специальной техники, в том числе разработанных отечественными предприятиями. На базе Военной академии РБ была сформирована рота информационных технологий, а на базе 2-й инженерной бригады - противоминная служба.

В текущем году, сообщили в министерстве, подразделения ВС будут задействованы в белорусско-российско-сербском учении "Славянское братство - 2019" на территории Сербии. Кроме того, они примут участие в учениях объединенной системы ПВО стран СНГ "Боевое Содружество - 2019"; ОДКБ "Взаимодействие - 2019", "Нерушимое братство - 2019" в Таджикистане и России, а также в рамках Союзного государства - совместном оперативном учении "Щит Союза - 2019". Он пройдет на территории России в сентябре - октябре 2019 года.

На территории Беларуси, в свою очередь, будут проведены два конкурса Армейских международных игр "Снайперский рубеж", на который приглашены участники из 33 государств и "Полярная звезда" для подразделений разведки.