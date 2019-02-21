Mitsubishi показала новое изображение электрического внедорожника

На сайте Mitsubishi появилось новое фото электромобиля Engelberg Tourer. Концепт-кар будет презентован на международном автосалоне в Женеве в начале марта. Помимо Engelberg Tourer компания планирует представить компактный кроссовер ASX (Outlander Sport) и новый пикап L200.

Первый тизер электрического внедорожника Mitsubishi показала в январе. На нем автомобиль выглядял более футуристично. Теперь же видно, что в "профиль" электрокар смотрится вполне традиционно для своего класса.

Engelberg Tourer назван в честь альпийского города Энгельберг, расположенного в широкой долине, окруженной ледниками. Дизайн внедорожника основан на концепции Dynamic Shield (в этом же стиле выполнены Delica и Xpander).

Пока технические характеристики новинки не разглашаются. Известно, что в Женеве Mitsubishi также презентует новую экологическую услугу под названием "Dendo Drive House". Она позволит автоматически генерировать и делиться энергией между автомобилем и домом. Это система, состоящая из солнечных панелей и двунаправленного зарядного устройства с использованием технологии Vehicle-to-Home (V2H), а также аккумуляторной батареи для дома и внедорожника Outlander PHEV.