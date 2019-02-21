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21.02.2019 17:00
Рубрика: Экономика

Немецкий бизнес привел девять причин в пользу "Северного потока-2"

Текст: Александра Воздвиженская
Немецкий бизнес считает, что проект газопровода "Северный поток-2", который может потенциально удвоить мощность балтийской магистрали между Россией и Германией, необходимо "планомерно реализовывать".
Фото: Carsten Koall/Getty Images Фото: Carsten Koall/Getty Images
Фото: Carsten Koall/Getty Images

С такой позицией выступила Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), которая опубликовала 21 февраля заявление с 9 пунктами, объясняющими такую позицию.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Министр ФРГ: "Северный поток-2" необходим для стабильных поставок газа в ЕС

В заявлении говорится, что внутренняя добыча в странах Евросоюза падает, а значит, потребность в импорте будет расти. Рост такой потребности будет особенно ощутим из-за отказа Германии от угольной генерации, заметил президент Российско-германской ВТП и председатель правления австрийского энергоконцерна OMV Райнер Зеле.

Кроме того, региону требуется диверсификация транспортных маршрутов и дополнительные мощности, чтобы обеспечить надежность поставок в Германию и доступные цены. Магистральный трубопроводный газ позволит поднять конкурентоспособность европейской промышленности в целом, считает Зеле.

Значимость "Северного потока-2" для бизнеса сложно приуменьшить: в строительстве газопровода участвуют 670 компаний из Европы, которые заняты в разных сферах - от тяжелой металлургии до экологических исследований, и половина из них являются средним бизнесом. Они размещают заказы у местных поставщиков, благодаря чему в Европе было создано 30 тысяч рабочих мест, говорится в заявлении. От нового газопровода также зависит доступность электроэнергии для немецкой промышленности, так как в ФРГ довольно высокие энерготарифы для предприятий.

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"В целом дискуссия вокруг "Северного потока-2" приобрела политическую остроту, трудно объяснимую на объективном и экономическом уровне, - считает председатель правления ВТП Маттиас Шепп. - В вопросах энергоснабжения и энергетической безопасности Германия не должна подчиняться диктату или воздействию других стран, будь то Россия или США. Германия - это не 51-й штат США".

Заявление ВТП было опубликовано после принятия политического решения в Евросоюзе об ужесточении газовой директивы Третьего энергопакета.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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