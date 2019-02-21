Путин нашел манипуляции в системе выплат пенсионерам

Президент поддержал предложение Федерации независимых профсоюзов России устанавливать компенсации и стимулирующие выплаты для работающих пенсионеров, начиная от показателя минимального размера оплаты труда.

Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с главой ФНПР Михаилом Шмаковым. Речь шла об индексации выплат работающим пенсионерам.

Шмаков напомнил про решение Конституционного Суда в конце 2017 года, что компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда. Спор профсоюзов с правительством по этому вопросу еще не разрешен, посетовал он. "Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда и что через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда. Это не только просто полностью противоречит решению Конституционного Суда, но и здравому смыслу и в общем-то тому подходу, который был продемонстрирован в отношении пенсионеров", - пожаловался глава ФНПР.

"Сама постановка вопроса, безусловно, правильная, - поддержал предложение профсоюзного лидера глава государства. - Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера. Речь шла о надбавках тем, кто работает в районах Крайнего Севера". "Но это не исключает того, что мы не должны думать над этой проблемой в целом. Давайте подумаем, какое поручение я еще раз для правительства дам", - сказал он.

Президент напомнил, что в Послании Федеральному собранию затронул темы, которые поднимали на встречах с ним представители профсоюзов. "Я отметил это с большим оптимизмом, потому что действительно многие решения - это те, которые давно назревали. Но самое главное то, что вы отметили, что только последовательное, поступательное развитие экономики даст нам большие возможности для того, чтобы более эффективно решать социальные вопросы", - радовался собеседник.

Путин согласился со словами Шмакова, что все выплаты пенсионерам должны проводиться на уровне размера прожиточного минимума: "Иначе это не новое решение". Как заметил глава ФНПР, говоря про пенсионеров, "в пересчете на собственные доходы получается, что они ничего не выигрывают, а в некоторых случаях даже проигрывают". "Смотрится как манипуляция", - сказал президент.