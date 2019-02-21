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21.02.2019 04:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбивший во Владивостоке семью водитель объяснил побег с места ДТП

Текст: Анна Бондаренко

Водитель, задержанный во Владивостоке по подозрению в совершении резонансного смертельного ДТП, в результате которого погибли 35-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок, объяснил, почему скрался с места аварии.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Поморскому краю, объявленного в розыск 36-летнего мужчину, личность которого полиции удалось оперативно установить, через сутки задержали на улице Луговой, где он пытался сесть в маршрутный автобус.

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Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что покинул место дорожно-транспортного происшествия, так как испугался ответственности за содеянное.

МВД опубликовало видео допроса задержанного. На вопросы полицейского о том, видел ли подозреваемый, в каком состоянии находятся пострадавшие, почему он им не помог, почему скрывался, мужчина отвечал: "боялся" и "боялся, что посадят".

Момент аварии, произошедшей 18 февраля в Первомайском районе Владивостока, попал на камеры. На видео иномарка въехала на тротуар, снесла идущих по нему трех человек - родителей, ведущих за руки ребенка. Как стало известно позже, через несколько часов мать и малыш скончались в больнице. Виновник ДТП с места аварии скрылся, не оказав пострадавшим никакой помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек". Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы.

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