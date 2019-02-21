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21.02.2019 14:12
Рубрика: Легковые авто

Toyota вернет в Японию RAV4

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

На официальном сайте Toyota появилась информация о том, что на японский рынок возвращается модель RAV4. Кроссовер перестали продавать там в 2016 году. После этого RAV4 заменили в Японии двумя моделями - CH-R и Harrier.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Пока известно, что автомобиль пятого поколения будет представлен с бензиновым двигателем, полным приводом Dynamic Torque Vectoring AWD. Кроме того, будет доступен вариант с гибридной силовой установкой E-Four.

Дополнительно можно заказать аудиосистему на свой вкус, а также стайлинг-пакеты. Например, накладки на пороги и бамперы. Продажи RAV4 в Японии стартуют весной.

Пятое поколение кроссовера презентовали в прошлом году на автошоу в Нью-Йорке. В России автомобиль появится во второй половине 2019 года - после того, как к его производству подготовят линию завода в Санкт-Петербурге.

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#Toyota