Toyota вернет в Японию RAV4

На официальном сайте Toyota появилась информация о том, что на японский рынок возвращается модель RAV4. Кроссовер перестали продавать там в 2016 году. После этого RAV4 заменили в Японии двумя моделями - CH-R и Harrier.

Пока известно, что автомобиль пятого поколения будет представлен с бензиновым двигателем, полным приводом Dynamic Torque Vectoring AWD. Кроме того, будет доступен вариант с гибридной силовой установкой E-Four.

Дополнительно можно заказать аудиосистему на свой вкус, а также стайлинг-пакеты. Например, накладки на пороги и бамперы. Продажи RAV4 в Японии стартуют весной.

Пятое поколение кроссовера презентовали в прошлом году на автошоу в Нью-Йорке. В России автомобиль появится во второй половине 2019 года - после того, как к его производству подготовят линию завода в Санкт-Петербурге.