В Госдуме рассказали о работе по реализации Послания

Фракции и комитеты Госдумы до 27 февраля представят предложения по реализации Послания президента федеральному собранию. Большинство законопроектов во исполнение поручений президента получат статус первоочередных.

О таких решениях на заседании ГД заявил первый зампред нижней палаты Александр Жуков. По его словам, межфракционная рабочая группа 12 марта обобщит поступившие предложения и утвердит полный план реализации Послания.

Среди конкретных вопросов, которые требуют изменений в законодательстве - увеличение количества семей, которые будут получать выплаты на первых и вторых детей. Для этого, сообщил Жуков, нужно будет поднять планку доходов до двух прожиточных минимумов на члена семьи. А пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства 1 группы предстоит повысить с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

Госдуме также предстоит реализовать в законодательстве тезис президента "чем больше детей - тем меньше налоги". Кроме того, уже в весеннюю сессию депутаты намерены принять несколько экологических законов, в том числе, закон о квотировании выбросов промышленных компаний. Ожидается и целый блок законов по созданию правовой среды для новой цифровой экономики. "Очевидно, без этого не будет никакого экономического прорыва", - подчеркнул первый зампред ГД.

Вместе с регионами депутаты в кратчайшие сроки проработают вопрос о произошедшей индексации пенсий. Предстоит восстановить справедливость и компенсировать деньги людям, которые они недополучили.

Это только некоторые из намеченных изменений. Уже очевидно, что придется править и бюджет, потому что большинство предложений потребует дополнительного финансирования.