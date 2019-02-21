В Кремле уверены в установлении истины по делу Калви

В Кремле не комментируют следствие в отношении бизнесмена Майкла Калви, но не сомневаются - истина будет установлена.

"Мы не можем комментировать и никогда не комментируем следственные действия", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас нет сомнения, что в результате расследования будет установлена истина", - подчеркнул представитель Кремля. "Кроме суда никто не может назвать Калви виновным", - уточнил он.

"Также мы верим, что эти следственные действия в его отношении никоим образом не скажутся на инвестиционном климате, так как Россия была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов", - подчеркнул Песков.

Заявления бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что Калви не должен находиться в СИЗО на время предварительного следствия, в значительной степени согласуются со словами главы государства в Послании Федеральному собранию о том, что предприниматели не должны ходить "под статьей".

"Безусловно, согласуются. Титов как раз занимается защитой прав предпринимателей, и очень хорошо выполняет свои функции", - отметил Песков. "Но каждый конкретный случай несет свои особенности, здесь есть определенная позиция, занятая следственными органами", - добавил он.