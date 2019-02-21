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21.02.2019 12:05
Рубрика: Власть

Володин призвал фракции реагировать на сомнительные заявления депутатов

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал лидеров думских фракций реагировать на сомнительные высказывания депутатов, относящихся к их фракциям.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Тему на заседании поднял депутат от ЛДПР Василий Власов, который обратил внимание, что в "топы" новостных агрегатов часто выходят сомнительные, по его мнению, заявления народных избранников. В частности, ему не понравилось активное тиражирование предложения одного из депутатов про штрафы за "грязные носки" в плацкарте.

Также депутаты уже не раз в течение этих дней вспоминают информацию в интернет-СМИ о том, что в Госдуме обсуждается запрет на продажу авто без гаража или парковочного места в аренде или собственности. В ГД заявили, что это фейк.

Председатель Госдумы согласился, что сомнительные заявления имеют место.

- Действительно, это стыд, - признал он.

Глава нижней палаты обратил внимание на то, что подобные высказывания, как правило, звучат из уст депутатов, избранных по партийным спискам. У одномандатников более взвешенная позиция, они более ответственно подходят к своим заявлениям, поделился наблюдениями Вячеслав Володин.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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- Если депутат, избранный по одномандатному округу, так себя ведет, он прекрасно понимает, что его в следующий раз не изберут, - отметил он.

Впредь, если депутаты будут делать такие заявления, то фракции следует реагировать публично, рекомендовал Володин.

- Хотелось бы, чтобы руководители фракций давали оценку таким высказываниям депутатов, чтобы они фракции не позорили, - заключил он.

Позже Власов опять поднял эту тему на "пленарке" и предложил публиковать на сайте Госдумы и фейковые новости, и дискредитирующие высказывания депутатов.

- Было бы, наверное, правильно прежде, чем мы будем размещать на сайт эту информацию, проводить обязательные консультации с фракциями, - ответил Володин. - Потому что здесь не должно быть бюрократии и какой-то линейности в этом вопросе.

Он согласился с тем, что с размещенными на сайте заявлениями депутатов могли бы знакомиться их избиратели, что дисциплинировало бы народных избранников. Это подталкивало бы их к тому, чтобы "больше думали прежде, чем делали заявления", было бы больше политической культуры и самообразования, подчеркнул Володин.

Что касается фейковых новостей, то второе чтение пакета законопроектов об ответственности за их распространение может состояться в начале марта, уточнил он в ходе заседания.

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