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Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan Juke: появились первые шпионские фото

Текст: Юрий Зубко

В Сети появились первые фото нового Nissan Juke - кроссовер сейчас проходит дорожные испытания. Снимки публикует издание autocar.co.uk.

Хотя автомобиль на этих изображениях весь покрыт маскировочной пленкой, стилистически он будет очень похож на нынешнее поколение модели.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Новый Juke, вероятно, будет построен на растянутой версии CMF-платформы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, используемой Renault Clio. Ожидается, что он избавится от атмосферных бензиновых двигателей, которые до сих пор составляли большую часть его объема продаж. Вместо них автомобиль получит турбированные 1,0-литровые трехцилиндровые и 1,3-литровые четырехцилиндровые движки от Qashqai. 1,5-литровый дизель мощностью 109 л.с., вероятно, также будет предлагаться. Как и 1,6-литровый наддувный агрегат, который выдает 190 лошадиных сил. Полный привод никуда не денется.

Оригинальный Juke был представлен на Женевском автосалоне в 2010 году и способствовал росту популярности компактных кроссоверов. С точки зрения продаж этот класс вырос в десять раз по всей Европе между 2010 и 2016 годами, а к 2022 году, как ожидается, удвоится по сравнению с уровнем 2016 года (до 1,13 миллиона единиц).

Juke второго поколения, разработанный в лондонской студии Nissan, дебитирует в конце этого года и поступит в продажу в начале 2020 года.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В Европе Juke пользуется популярностью (в прошлом году было продано 68 773 авто), чего не скажешь о России. Кроссовер в 2016 году на некоторое время пропал из автосалонов под предлогом падения продаж, но вернулся через год. В середине 2018 года в нашей стране начались продажи обновленной модели. Сейчас автомобиль можно купить от 1 200 000 рублей с 1,6-литровым бензиновым двигателем (117 л.с.), коробкой передач CVT и передним приводом. В прошлом году дилеры японской марки реализовали в нашей стране всего 2547 экземпляров Juke. Для сравнения: в 2014 году в России было продано почти 20,5 тысяч экземпляров Juke.

Ждать новое поколение Nissan Juke у нас вряд ли стоит - без локализации производства модели будет очень трудно конкурировать за покупателя. Вместо Juke россиянам в скором времени предложат компактный кроссовер Nissan Kicks, о выходе которого на наш рынок "РГ" уже сообщала. Впрочем, когда это произойдет - не очень понятно, но точно не в этом году.  

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