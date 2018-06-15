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15.06.2018 14:28
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи обновленного Nissan Juke

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan объявила о начале продаж в России обновленного Juke. Кроссовер доступен по цене от 1 200 000 рублей. Автомобиль пока будет продаваться только с передним приводом, вариатором и бензиновым мотором 1,6 литра, который выдает 117 л.с.

У модели слегка изменилась передняя часть - решетка радиатора теперь окрашена в темный хром. Затемнение получили блоки передних фар и поворотники на боковых зеркалах. Светодиодные противотуманные фары входят в базовое оборудование всех версий исполнения, начиная с SE. Автомобиль стал предлагаться с новыми лекгосплавными колесными дисками радиусом 17 и 18 дюймов.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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Панель приборов в Juke обзавелась новым дисплеем, а рулевое колесо обтянули более качественной кожей. Важным изменением стало появление уже зарекомендовавшей себя аудиосистемы BOSE Personal с процессором цифровой обработки сигналов и шестью динамиками, два из которых встроены в подголовник водительского сиденья. В Nissan обещают, что эта система будет обеспечивать панорамное звучание с углом охвата 360 градусов.

Каждый Nissan Juke оборудован климат-контролем, боковыми зеркалами заднего вида с электрорегулировкой, передними и задними электростеклоподъемниками, аудиосистемой с CD-плеером и AUX-разъемом, а также светодиодными дневными ходовыми огнями (в базовой комплектации).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В списке оборудования появились такие новинки, как система предупреждения о смене полосы движения (LDW), система предупреждения о появлении объекта в "мертвой зоне" (BSW), система кругового обзора (Around View Monitor или AVM).

Кузов рестайлингового Juke может быть окрашен в новые цвета: голубой (Vivid Blue) и бронзовый (Chestnut Bronze).

Напомним, что Nissan Juke в 2016 году на некоторое время пропал из автосалонов под предлогом падения продаж, но в минувшем году вернулся.

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