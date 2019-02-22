Церемония раздачи главных кинонаград планеты все ближе, и мы начинаем свой традиционный обзор номинантов. Все, что нужно знать о претендующих на "Оскар" фильмах и их шансах на успех - коротко, емко и, конечно же, предельно объективно.

Первый материал серии посвящен категории "Лучшие визуальные эффекты". Кто окажется круче: Танос с супергероями, Винни-пух и все-все-все, космос, запечатленный на пленку, очередные "Звездные войны" или гора виртуальных "пасхалок" от Стивена Спилберга?

"Мстители: Война бесконечности"

Других номинаций нет.

Вряд ли кто-то сможет внятно объяснить, чем "Война бесконечности" объективно хуже "Черной пантеры". Тем не менее у "Пантеры" семь номинаций, а у "Войны" - всего одна, да и та всего лишь за спецэффекты. Зато легко объяснить, почему за спецэффекты не номинировали "Черную пантеру": вы этих криво нарисованных броненосорогов видели? То-то же.

Очевидно, что успех третьих "Мстителей" был обусловлен далеко не в последнюю очередь мощной фигурой Таноса, по сути, и являющегося главным героем фильма. На нем, собственно, вся эта 2,5-часовая махина и держится. Сыграл Таноса, как все прекрасно знают, Джош Бролин, колоритная физиономия которого была доработана с помощью суперсовременных компьютерных технологий. Так получился один из лучших антагонистов марвеловских блокбастеров (хотя Локи и Стервятник, по объективной оценке редакции "Кинократии", его уделывают).

Также не будем забывать и о других, не менее грандиозных, свершениях людей, трудившихся над созданием грандиозных супергеройских потасовок: для битвы в Ваканде, например, целую речку организовали - и не нарисованную, а почти что настоящую. Изрядно, словом, потрудились ребята, вполне статуэтку заслуживают.

Наша рецензия

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

Других номинаций нет

Можно сколько угодно спорить о состоятельности перезапуска "Звездных войн" вместе со спин-оффами, но отрицать скрупулезность и любовь к деталям, с которыми Disney подошел к воссозданию любимой миллионами вселенной, просто нелепо. В отношении сценариев этого, увы, не скажешь - здесь такой дотошности отнюдь не наблюдается, и "Хан Соло" тому досадное подтверждение.

Но любые досады отходят на второй план, когда космический вестерн, вернувший нам то, что мы, казалось, навсегда потеряли с закрытием "Светлячка", начинает залихватски вертеть своим футуристическим лассо.

Наша рецензия

"Человек на Луне"

Другие номинации: "Лучший звук", "Лучший звуковой монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика".

Последняя работа Дэмьена Шазелла, в отличие от предыдущих, претендует лишь на "технические" номинации. На утешительные призы. Что крайне несправедливо - особенно учитывая 12 номинаций "Ла-ла ленда".

Для картины о покорении космоса "Человек на Луне" получился необычно тихим, интимным, погруженным в себя. История не великого подвига, но личной трагедии, сподвигшей Нила Армстронга на самоотверженную миссию. Помните, как в "Солярисе": человеку нужен человек. А космос сам по себе - всего лишь бесконечная пустота.

Весь фильм снят на теплую ламповую пленку, что, с одной стороны, и интимность подчеркивает (в земных сценах использовался формат 16 мм), и реалистичность гарантирует. А с другой стороны, автоматически подразумевает определенные сложности. На пленку-то зеленый экран особо не поснимаешь. Пришлось выкручиваться - и Шазелл достойно выкрутился. Луна выглядит как Луна, звезды - как звезды, путешествие в железной коробке по черному вакууму - тоже как надо.

Наша рецензия

"Кристофер Робин"

Других номинаций нет.

Вслед за симпатичной и неглупой британской драмой "Прощай, Кристофер Робин" о грузе детской популярности, тяготившем взрослого сына А.А. Милна, студия Disney выпустила свой фильм о мужчине, проведшем детство в компании с Винни-Пухом, Пятачком, Иа, Тигрой и прочими плюшевыми порождениями творческого воображения отца.

Американская версия - это очередной бесхитростный (до примитивности) призыв ко взрослым время от времени воскрешать ребенка в себе и не мешать своим отпрыскам наслаждаться беззаботностью первых лет жизни. В этом смысле "Кристофер Робин" - брат-близнец другой свежей диснеевской интерпретации английской детской классики - "Возвращения Мэри Поппинс", получившей другую второстепенную номинацию.

Что же до спецэффектов, которыми тут оживили плюшевого медвежонка и его товарищей, превратив их в компанию раздражающе сюсюкающих приторно наивных дегенератов, смотрятся они не так уж убедительно - особенно на фоне таких мускулистых конкурентов.

"Первому игроку приготовиться"

Других номинаций нет.

В срочном порядке высказав свое обязательное для члена американского филиала общества людей с хорошими лицами "фи" Дональду Трампу "Секретным досье", Стивен Спилберг обратился к эпическому трибьюту самому себе (ну и многочисленным эпигонам заодно), напихав в классический сюжет о виртуальной реальности, приправленный заезженной моралью, безумное количество отсылок и пасхалок.

Смысла во всем этом предприятии они не прибавили, но зрелище получилось, что и говорить, и масштабным, и ярким. Пускай и безнадежно одноразовым.

Наша рецензия