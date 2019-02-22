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Рубрика: В мире

Порошенко назвал Малевича "украинским" художником

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook, комментируя премьеру документального фильма "Малевич", посвященного 140-летнему юбилею живописца.

"Этот фильм возвращает имя великого украинского художника авангарда в историю и культурное наследие Украины", - написал украинский лидер.

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Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи в 1879 году. Одной из его самых знаменитых работ стала картина "Черный квадрат", написанная в 1915 году. После "Квадрата" он прожил еще два десятка лет и работал до последнего часа. В досталинское время дослужился до должности наркома, ведал сектором ИЗО по линии Наркомпроса и продолжал писать картины. Живописец умер в Ленинграде в возрасте 56 лет.

Ранее Порошенко высмеяли за пост о юбилее советского самолета "Мрия", который он также называл украинским.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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