Порошенко назвал Малевича "украинским" художником

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook, комментируя премьеру документального фильма "Малевич", посвященного 140-летнему юбилею живописца.

"Этот фильм возвращает имя великого украинского художника авангарда в историю и культурное наследие Украины", - написал украинский лидер.

Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи в 1879 году. Одной из его самых знаменитых работ стала картина "Черный квадрат", написанная в 1915 году. После "Квадрата" он прожил еще два десятка лет и работал до последнего часа. В досталинское время дослужился до должности наркома, ведал сектором ИЗО по линии Наркомпроса и продолжал писать картины. Живописец умер в Ленинграде в возрасте 56 лет.

Ранее Порошенко высмеяли за пост о юбилее советского самолета "Мрия", который он также называл украинским.