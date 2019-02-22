Путин поручил до марта решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы"

В самые ближайшие дни будет решена судьба косаток, находящихся в ставшей для них тюрьмой бухте Средняя в Приморском крае.

Президент утвердил перечень поручений по результатам проверки Генпрокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы и при необходимости внести поправки в части определения особенностей добычи и использования морских млекопитающих и установления требований к их содержанию.

Минприроды с Минсельхозом, заинтересованными научными и общественными организациями поручено определить судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края. Доклад необходимо представить до 1 марта.

Генпрокуратуре глава государства поручил продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средняя Приморского края. Срок - до 1 ноября.

"Достаточно резонансная ситуация. Она сложная, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - С одной стороны у нас нет прямого запрета на ловлю таких животных и продажу в те или иные океанариумы в разные страны. С другой стороны такая партия долго содержалась в условиях, не подходящих для еще молодых растущих особей этого вида, и история затянулась - с арестом и так далее".

"Это то, что касается запутанной юридической стороны, - заметил Песков. - Главное, все экологи признают, что животным там очень плохо и есть угроза гибели. И надо разобраться в ситуации...".

"Конечно с учетом ипостаси Путина как председателя попечительского совета РГО", - продолжил представитель Кремля, напомнив, что президент - куратор ряда направлений по защите животных, в том числе и таких подвидов, и неоднократно сам принимал участие в таких программах.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность изъятия косаток до суда политическим решением, пресс-секретарь главы государства ответил: "Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно, поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре. Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, и животные страдают, поэтому потребовалось такое поручение главы государства".

"Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно, поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре. Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, и животные страдают, поэтому потребовалось такое поручение главы государства", - заключил Песков.