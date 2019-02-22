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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове завели дело на должностных лиц после голодной смерти ребенка

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Кирове в отношении должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения, не уследивших за семьей, где мать обрекла на голодную смерть ребенка, возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности. Об этом сообщили в пятницу в СУ СКР по региону.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Следствие установило, что трехлетняя девочка проживала без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. Мать девочки родительские обязанности не исполняла. Несмотря на это, по версии следствия, семья фактически выпала из поля зрения органов профилактики, соответствующая работа с ней не велась,  опасная для ребенка ситуация выявлена не была. Как сообщила областная прокуратура, участковый педиатр Кировской клинической больницы № 7 обязательное периодическое медицинское сопровождение ребенка в возрасте до трех лет, как то предусматривает законодательство, не проводил, а фактически медицинский контроль за состоянием здоровья девочки был прекращен в декабре 2016 года.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ в отношении неустановленных пока должностных лиц. Изъята медицинская карта девочки, допрошены свидетели, в том числе патронажная участковая медсестра,  участковый уполномоченный и инспектор ПДН, получены сведения обо всех поступивших сообщениях от соседей.

Напомним, 20 февраля в квартире на улице Щорса областного центра бабушка обнаружила тело своей внучки, которую она не видела несколько дней. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание.  По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). По предварительной версии, мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без еды и воды. Она арестована, ей предъявлено обвинение в убийстве дочери.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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