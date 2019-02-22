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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" против Черышева: Клубы РФ узнали соперников в Лиге Европы

Текст: Данила Жиляев
В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали российские клубы - "Зенит" и "Краснодар".
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: REUTERS/Eddie Keogh
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"Сине-бело-голубые" пробились в эту стадию турнира, в 1/16 финала обыграв турецкий "Фенербахче". Первую встречу подопечные Сергея Семака проиграли 0:1, но в ответном матче дома выиграли 3:1. "Краснодар" же играл с леверкузенским "Байером" - на своем поле "быки" сыграли с немецкой командой 0:0, а ответная встреча завершилась со счетом 1:1, и "черно-зеленые" прошли дальше за счет гола на чужом поле.

Теперь "Краснодару" предстоит встретиться с более серьезным соперником - испанской "Валенсией". Дополнительную интригу этому противостоянию придает тот факт, что за "летучих мышей" сейчас выступает на правах аренды полузащитник сборной России Денис Черышев. Любопытно, что "Зенит" сыграет с другой испанской командой, которой права на Черышева принадлежат - с "Вильярреалом".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Вот как выглядят пары 1/8 финала Лиги Европы.

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия)

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта. Ответные встречи запланированы на 14 марта.

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