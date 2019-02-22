Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина

В преддверии Дня защитника Отечества глава МЧС России Евгений Зиничев вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам чрезвычайного ведомства. Среди награжденных оказались и спасители маленького Вани Фокина из московского центра спасательных операций особого риска "Лидер", сообщили в пятницу в МЧС России.

- Знак отличия МЧС России, крест "За доблесть" был вручен начальнику управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС полковнику Петру Гриценко и заместителю начальника отдела медико-спасательного отдела майору медицинской службы Анатолию Чумичеву, медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" - начальнику оперативного отдела подполковнику Владимиру Ковальчуку. Именным огнестрельным оружием был награжден полковник Александр Шевченко, - отметили в пресс-службе ведомства.

Петра Гриценко и врача отряда Анатолия Чумичева считают главными спасителями оказавшегося под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске младенца. От их грамотных и самоотверженных действий в те часы и минуты спасательной операции зависело очень много.

Как уже сообщала "РГ", местонахождение Вани Фокина удалось установить на второй день спасательной операции. Он провел под завалами более 35 часов и сразу после спасения был отправлен спецбортом в Москву - в клинику детской хирургии и травматологии доктора Рошаля.

15 февраля малыша выписали и вместе с мамой вернули домой в Магнитогорск. В его первый день рождения семью Фокиных навестили корреспонденты "РГ".