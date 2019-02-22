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22.02.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество перечислило признаки качественного коньяка

Текст: Марина Гусенко

Эксперты Роскачества рассказали, есть ли разница между французским и российским коньяком и как выбрать лучший из них.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как и при выборе других товаров, сначала нужно изучить маркировку. Информация на этикетке обязательно должна быть написана по-русски. И включать название, объем, дату изготовления, адрес производителя. Стоит соотнести выдержку напитка с его ценой. Чем больше выдержка, тем выше цена, да и вкус у такого напитка сложнее и ярче.

Фото: iStock
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Если на маркировке написано "коньяк трехлетний", четырехлетний или пятилетний, значит, коньячный дистиллят выдерживался не менее трех, четырех или пяти лет в дубовых бочках, бутах или в эмалированных резервуарах с дубовой клепкой. Минимальная стоимость коньяка в рознице сегодня 371 рубль за полулитровую бутылку. Но, как отмечают эксперты, с учетом технологии производства и акцизов она должна быть как минимум  450 рублей. Хотя, признают в Роскачестве, цена не самый надежный ориентир. За 500 рублей можно купить как настоящий коньяк, так и некачественный. А цена ниже этой планки должна насторожить.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Подделки этого напитка в России есть. Чтобы минимизировать риск покупки ненастоящего коньяка, лучше приобретать напиток в специализированном магазине. Нужно отказаться от покупки, если этикетка небрежная или на ней есть неточности, если цвет коньяка не соответствует возрасту.

Чем моложе напиток, тем он светлее. И если у трехзвездочного коньяка темный цвет (например, как гречишный мед), стоит задуматься. О выдержке коньяка говорит не только его цвет, но и вязкость. На стенках бокала он должен оставлять хорошо видные потеки - так называемые "ножки". Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем старше напиток.

Сначала коньяк в бокале подносят к носу на расстоянии 5-15 сантиметров, улавливая запах. Потом бокал медленно крутят и подносят ближе, это позволяет уловить основные тона букета. Третья волна ароматов - более сложных - раскрывается после того, как бокал опустел.

Фото: depositphotos.com
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Первый глоток должен быть маленьким. Коньяк не пьют залпом, а держат немного во рту, оценивая мягкость вкуса. Наливают этот напиток в специальные коньячные или дегустационные бокалы. Рюмка и стопка - не для этого напитка.

Роскачество проводило исследование коньяка и выяснило, что прекрасный вкус и качество показали пять марок французского и одного российского коньяка. При этом напиток 15 брендов был признан не коньяком - он был изготовлен из сырья невиноградного происхождения. Кроме того, в напитках от нескольких производителей были обнаружены искусственные ароматизаторы.

Информацию о том, коньяк каких торговых марок был признан лучшим, а какой - на самом деле и коньяком не считается, можно найти на сайте Роскачества.

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