Самый мощный Geely Atlas поступил к дилерам. Названы цены

Geely Atlas с турбированным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 184 л.с. уже можно купить у некоторых дилеров бренда. Информацию об этом "Российской газете" подтвердили в представительстве китайской компании.

Любопытно, что автомобиль оказался доступен россиянам еще до официального объявления о старте продаж. Более того, информации о самой мощной версии популярного кроссовера пока нет даже на официальном русскоязычном сайте марки. Нет там, разумеется, и цен на эти машины. Однако теперь прайс-лист оказался рассекречен.

Как пишет ресурс "Китайские автомобили", кроссоверы Geely Atlas 1.8 turbo в комплектации Comfort с передним приводом и автоматической трансмиссией стоят 1 442 000 рублей, с полным - 1 535 000. В такую же сумму оценили переднеприводный SUV в топовой версии Luxury, в которую входит светодиодная оптика, функция кругового обзора и обогрев задних сидений. Люксовый Atlas с турбомотором и приводом на все колеса обойдется в 1 628 000 рублей.

Напомним, до сих пор кроссовер продавался только с атмосферными двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 л.с. соответственно. Стоимость автомобилей варьируется в зависимости от оснащения и комплектаций от 1 049 990 до 1 459 990 рублей. Таким образом турбированная версия будет не только самой мощной, но и самой дорогой.

"Отгрузив самую первую, ограниченную партию автомобилей Atlas 1.8t дилерам, мы хотели проанализировать интерес наших покупателей как к новой модели, так и к турбированным двигателям в наших автомобилях, в частности, - пояснили "РГ" в пресс-службе Geely. - Данной партии, конечно, недостаточно, чтобы удовлетворить спрос всех желающих, поэтому мы сделали это негласно".

В компании добавили, что официальный старт продаж нового Atlas 1.8t состоится в ближайшее время.

Кстати, по итогам 2018 года модель Geely Atlas заняла шестое место по востребованности среди всех китайских автомобилей в России с результатом 2 739 автомобилей. В то же время в январе 2019-го, по данным агентства "Автостат Инфо", кроссовер вышел на первую позицию по числу регистраций в органах ГИБДД.