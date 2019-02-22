Трейлер: Мел Гибсон и Винс Вон в боевике "Закатать в асфальт"

Брутальное бадди-муви "Закатать в асфальт" (Dragged Across Concrete) радует трейлером - ролик опубликован на YouTube-канале Lionsgate.

Поставил картину 46-летний режиссер, сценарист, актер и музыкант С. Крэйг Залер ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 99", "Самый маленький рейх"), и по части актеров там россыпь: помимо Вона и Гибсона в винтажных усах - Дон Джонсон, Майкл Джей Уайт, Дженнифер "сестра Декстера" Карпентер, Лори Холден, Томас Кречман и Удо Кир.

Согласно сюжету фильма "старая ищейка Бретт Риджман и безбашенный Энтони Лурасетти" оказываются временно отстраненными от службы после того, как в Сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого.

Не имея других средств к существованию, озлобленные на всё и вся копы находят новую работу на поприще криминала, где их главным врагом становится вышедший из заключения Генри Джонс (Тори Киттлз, "Настоящий детектив", "Сыны анархии"), вынашивающий планы мести полиции.

Российский прокат - с 21 марта.