Новости

Культовая программа Леонида Парфенова "Намедни" вернется на экраны 14:46
В Москву приедут Джон Траволта и дочь Монсеррат Кабалье 14:23
Вышел отличный трейлер вестерна Винсента Д'Онофрио "Малыш" 14:11
Вышел трейлер "Варравы" - последнего фильма Альберта Филозова 12:57
Семья Майкла Джексона предъявила HBO иск на 100 млн долларов 11:27

Трейлер: Мел Гибсон и Винс Вон в боевике "Закатать в асфальт"

Новости
    22.02.2019, 14:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Брутальное бадди-муви "Закатать в асфальт" (Dragged Across Concrete) радует трейлером - ролик опубликован на YouTube-канале Lionsgate.

Поставил картину 46-летний режиссер, сценарист, актер и музыкант С. Крэйг Залер ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 99", "Самый маленький рейх"), и по части актеров там россыпь: помимо Вона и Гибсона в винтажных усах - Дон Джонсон, Майкл Джей Уайт, Дженнифер "сестра Декстера" Карпентер, Лори Холден, Томас Кречман и Удо Кир.

Согласно сюжету фильма "старая ищейка Бретт Риджман и безбашенный Энтони Лурасетти" оказываются временно отстраненными от службы после того, как в Сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого.

Не имея других средств к существованию, озлобленные на всё и вся копы находят новую работу на поприще криминала, где их главным врагом становится вышедший из заключения Генри Джонс (Тори Киттлз, "Настоящий детектив", "Сыны анархии"), вынашивающий планы мести полиции.

Российский прокат - с 21 марта.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Якутии изготовят "Оскар" для создателей "Игры престолов" 10:51
В США подадут иск против Джеймса Кэмерона от имени писателя из Чечни 10:40
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
⧣ США
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Оззи Осборн снова отменил концерты из-за тяжелой болезни 21.02.2019
Вышел новый душераздирающий мультфильм от Pixar 21.02.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Первая Киновидео Компания
Вышел трейлер белорусского фильма ужасов "Упыри" 21.02.2019
Вышел трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" с Харрисоном Фордом 21.02.2019
Трейлер: The Highwaymen - Харрельсон и Костнер ловят Бонни и Клайда 21.02.2019
⧣ боевик
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера 16.02.2019
Вышел трейлер нового "Шафта" с Сэмюэлом Л. Джексоном 07.02.2019
Вышел новый трейлер фильма Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" 04.02.2019