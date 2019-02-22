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Рубрика: В мире

Вашингтон оставит в Сирии "миротворческую группу" из 200 человек

Соединенные Штаты оставят в Сирии около 200 военных. "Это миротворческий контингент", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, не назвав конкретных сроков пребывания группы в стране. Была использована формулировка "на некоторое время".

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Напомним, 19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об окончательной победе над ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ) и решении вывести американские войска из Сирии. Процесс должен быть завершен не позже 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей американского командования.

Сейчас в арабской республике находятся около двух тысяч военных из США. По данным СМИ, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой по поводу создания на северо-востоке Сирии буферной зоны.

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