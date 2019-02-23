Американская пара призналась в пытках своих 12 детей

В Калифорнии родители, арестованные за пытки и жестокое обращение со своими 12 детьми, признались в содеянном. Дэвид и Луис Турпин избивали и морили голодом своих сыновей и дочерей в возрасте от двух до 29 лет. Этой участи избежал только 13-й, самый младший ребенок.

Из-за досудебной сделки со следствием обвиняемые не будут участвовать в судебном слушании, передает телеканал NBC. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения после 25 лет в тюрьме.

Напомним, вырвавшаяся из заточения 17-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что ее родители удерживают в связанном виде или на цепях ее братьев и сестер. Шестеро несовершеннолетних и семь взрослых детей семьи Турпин стражи порядка обнаружили связанными или прикованными к своим кроватям. Увидев полицейских, они умоляли дать им еду и воду, сообщив, что долгое время голодают.

Пленников 57-летний инженер оборонного предприятия Дэвид Аллен Турпин и его жена, 49-летняя Луиза Анна Турпин, содержали в темноте и в антисанитарных условиях, они были истощены из-за недостатка питания. Наказание за один разовый проступок длилось недели и даже месяцы. Детям позволялось сходить в душ только раз в год. Они никогда не были на приеме у врача и не знали о существовании стоматолога.

Детям под угрозой серьезного наказания запрещалось разговаривать с соседями. Их выпускали из дома на крыльцо только с наступлением темноты.