Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании

Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании. Его обвиняют в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по четырем эпизодам.

По версии следствия, 52-летний певец причастен к десяти случаям изнасилований, девять из которых были совершены в отношении детей в возрасте от 13 до 16 лет. Данные инциденты произошли в период между 1998 и 2010 годами, отмечает издание Chicago Sun-Тimes.

Всего от действий музыканта пострадали четыре девочки. Между тем сам певец неоднократно отрицал периодически возникавшие обвинения против него. В 2008-м исполнителя обвиняли в изготовлении детской порнографии (вину тогда не доказали).

Ранее, по словам адвоката обвиняемого, в прокуратуру Чикаго передали видеозапись, где запечатлена половая связь Келли с несовершеннолетней.

Собственная двадцатилетняя дочь, давно не общающаяся с отцом, официально подтвердила в Instagram, что ее папа - настоящее чудовище. А Леди Гага публично отреклась от коллеги, изъяв с музыкальных сервисов их совместный трек.

Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями "Грэмми". Он также стал первым музыкантом, который играл в баскетбол в профессиональной лиге. По данным журнала Billboard, Ар Келли является наиболее успешным певцом девятостых по числу синглов, попавших в топ-40 в США.