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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардеец уничтожил стрелка, ранившего полицейского под Астраханью

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Южном военном округе войск Росгвардии сообщили, что вооруженного злоумышленника в селе Бахтемир Астраханской области ликвидировал их сослуживец.

Как ранее сообщала "РГ", в воскресенье селяне позвонили в полицию, заметив разгуливающего по улицам человека с ружьем. Сотрудники правопорядка прибыли на место и обнаружили подозреваемого у остановки общественного транспорта. Полицейские потребовали гражданина разоружиться, однако тот открыл по ним стрельбу.

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Свидетелем нападения стал военнослужащий Росгвардии, у которого в этот день был выходной. Услышав выстрелы, он поспешил на помощь. Он увидел, что сотрудник полиции ранен, а стрелок представляет опасность для окружающих, и решил применить табельное оружие пострадавшего правоохранителя. Гвардеец ликвидировал вооруженного злоумышленника. После этого оказал первую помощь раненому и вызвал по мобильному телефону скорую помощь. 

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что применение оружия военнослужащим признано правомерным.

Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Полицейский получил ранения в голову и грудь. По факту посягательства на жизнь работника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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