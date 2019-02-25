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25.02.2019 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый в обрушении дома в Ижевске ранее пытался изготовить бомбу

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Обвиняемый в обрушении дома по улице Удмуртской в Ижевске за несколько лет до трагедии хотел сделать бомбу. Об этом со ссылкой на показания одного из свидетелей рассказала представитель гособвинения Эльвира Юсупзянова.

Фото: РИА Новости
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По ее словам, свидетель знал подсудимого с семи лет. Летом 2013 года при встрече поинтересовался, как у него дела. Копытов ответил, что "все так же едет крыша". Во время беседы сказал, что ищет инструкции по производству бомбы, чтобы взорвать подразделение полиции.

Другой свидетель сообщил,что знает Копытова с 2007 года, с первого курса училища. Вместе они употребляли курительные смеси, а о голосах Копытов начал говорить в 2010 году.

Сам обвиняемый рассказал экспетам, что с 2010 года начал замечать, что за ним следят соседи. Несколько лет слышал голоса, которые постоянно над ним издевались и пытались сделать так, чтобы он сменил место жительства.

По показаниям матери обвиняемого, в 2014 году он обратился к ней и рассказал, что за ним следят и хотят убить. В комнате показывал на потолок, говорил, что на нем установлены записывающие устройства. После этого мать Копытова обратилась к врачам. В наркологическом диспансере молодому человеку поставили диагноз - шизофрения. При этом сам Копытов жаловался врачам на то, что в его ухе установлено какое-то устройство.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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После 2014 года Копытов в больницу не обращался. По словам гособвинителя, врачи прописывали ему лечение, но "по всей видимости этого лечения не хватало". К тому же молодой человек эпизодически продолжал принимать наркотики. Однако в момент задержания ни наркотического, ни алкогольного опьянения у него не обнаружили.

Так как во время совершения преступления Копытов не мог осознавать опасный характер своих действий, гособвинение попросило отправить его на принудительное лечение. Окончательный приговор верховный суд Удмуртии огласит 11 марта 2019 года.

Напомним, пятый подъезд дома в Ижевске обрушился 9 ноября 2017 года из-за взрыва газа в одной из квартир. В результате трагедии под завалами погибли семь человек. Копытова задержали через несколько часов после случившегося на семейном дачном участке. По его словам, в этот день он вновь слышал голоса и чтобы избавиться о них, отсоединил газовый шланг от кухонной плиты, плотно закрыл все окна и уехал. О взрыве узнал из СМИ.

Чуть позже подъезд, в котором прогремел взрыв, полностью демонтировали, людей расселили, предоставив сертификаты на покупку нового жилья. Всего в деле 459 потерпевших и около 30 свидетелей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Взрывы газа в домах
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