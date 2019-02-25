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25.02.2019 18:13
Рубрика: Происшествия

Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

Внук генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.

"Мы обратились в Следственный Комитет и Роспотребнадзор", - сообщил Дмитрий Карбышев ТАСС.

По его словам, если СК найдет в шутке шоу-программы состав преступления, "это будет судебное разбирательство".

"Минимально на что рассчитываем - это публичные извинения", - добавил он.

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По словам Карбышева, юристы уже представили от его лица экспертизу ролика в СК РФ. По их мнению, в шутке содержится оскорбление в адрес погибшего человека, которому "приписывают действия, которые он не совершал и не мог совершить".

Напомним, как ранее сообщала "РГ", шутку о "замерзшем духе" генерала Карбышева, появившуюся в эфире в 2013 году, спустя 6 лет публично раскритиковал режиссер Никита Михалков, к которому присоединился музыкант Юрий Лоза. Спустя некоторое время бывшая актриса Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за свое выступление. Она отметила, что "считала генерала Карбышева вымышленным персонажем, так как раньше о его существовании ничего не слышала".

Генерал-майор погиб в концлагере в ночь на 18 февраля 1945 года, когда после пыток его вместе с сотнями других заключенных облили водой на 40-градусном морозе, превратив в ледяные памятники. В августе 1946 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

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