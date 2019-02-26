Пострадавшего в ДТП на Невском выписали из петербургской больницы

Один из пешеходов, пострадавших при наезде BMW X6 на Невском проспекте, выписан из Мариинской больницы, сообщила "РГ" пресс-секретарь медучреждения Мария Хитаришвили.

Еще один пострадавший при наезде находится в больничной палате в состоянии средней тяжести. Раненая женщина, получившая самые сильные травмы, пришла в сознание. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, наезд на группу пешеходов произошел в ночь на 24 февраля возле дома №55 по Невскому проспекту. В результате два человека - 40-летний граждан США и 39-летняя туристка из Москвы - погибли на месте. Трое пешеходов были ранены.

В отношении водителя, который, к слову, не пострадал, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения. Также выяснилось, что мужчину еще в ноябре прошлого года лишили прав.

Решением Куйбышевского районного суда водитель арестован на два месяца.