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25.02.2019 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге предъявили обвинение водителю за ДТП на Невском

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следователи предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в наезде на пятерых пешеходов на Невском проспекте, сообщает СК по Санкт-Петербургу.

В ближайшее время мужчине будет определена мера пресечения. В следствии не скрывают, что ведомство будет настаивать на аресте.

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Напомним, резонансное ДТП произошло в ночь на 24 февраля. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости столкнулся с двумя автомобилями и вылетел на Невский проспект.

На главной улице Петербурга после полуночи было многолюдно, люди отмечали День защитника Отечества. Элитная иномарка влетела на тротуар и сбила пятерых человек.

40-летний гражданин США и 39-летняя туристка из Москвы погибли на месте. Еще троих пешеходов доставили в Мариинскую больницу. Одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, еще двое раненых мужчин - в состоянии средней тяжести.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, видимых травм не получил. На него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения. Центральный аппарат СКР взял расследование дела под контроль.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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