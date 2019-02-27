Следственный комитет начал проверку обстоятельств дикой истории, случившейся на окраине большого города. 37-летний Иван Тверитнев заблудился в пригородном лесу и едва не замерз насмерть. Его многочисленные звонки в экстренные службы с мольбой о помощи результата не дали, спасся мужчина по счастливой случайности.

Иван Тверитнев: Я позвонил в экстренную службу, чтобы мне помогли, спасли, я полагал, она для этого и нужна. А меня просто отшили и все… Фото: Николай Нестеренко

Рассказать об этой истории пострадавший решил только спустя месяц. Почти все это время он провел в больнице, где его лечили после сильнейшего обморожения. В итоге врачи ампутировали все пальцы на правой ноге.

Как рассказал "РГ" Иван Тверитнев, в ночь с 26 на 27 января (это были выходные) он отправился со своими знакомыми на машине в клуб, затем компания решила поехать дальше, за город. Говорит, все было нормально, никто ни с кем не ссорился, сам был трезвый, в какой-то момент понял, что уже поздно - примерно полвторого ночи - и попросил высадить его недалеко от частного сектора на окраине, откуда собирался вызвать такси домой.

- Там небольшой перелесок метров 100-150 в ширину, и мне просто надо было его пройти. Причем днем я там бывал, с местностью немного знаком. Решил пойти наискосок, народу там много ходит, есть большая тропинка. Шел с фонариком на телефоне и, видимо, пропустил свой поворот к домам, - вспоминает он начало своего кошмара.

После нескольких тщетных попыток объясниться со службой спасения его телефон передали полицейским, но и те предлагали выйти на ближайшую улицу

Судя по всему, ушел совсем в другую от домов сторону - в чащу леса. Через какое-то время решил посмотреть на телефоне карту местности, чтобы определить местоположение, но тут как назло мобильник выключился, видимо, от холода. Пришлось перезагружать, но тут новая напасть - Тверитнев забыл свой пин-код (при обычной разблокировке ему достаточно приложить палец - считывается отпечаток). В таком положении он мог позвонить только в экстренные службы, при этом входящие принимались без проблем, интернет, геолокация работали в фоновом режиме.

Впрочем, сразу звонить спасателям он не стал - местность вроде как знакомая, дома в нескольких сотнях метров, пошел обратно, но на дорогу выйти уже не смог. Началась паника, метания, сил на поиск выхода из леса хватило часа на три. Тут надо заметить, что той ночью Иван в лес вовсе не собирался, был одет довольно легко - кожаная куртка, без шапки и перчаток. А на улице минус 15 градусов.

- Когда я понял, что сил нет, и я не знаю, что делать, решил позвонить в экстренную службу 112. GPS включен, меня просто надо было найти и забрать, - сокрушается он.

В ответ диспетчер стала советовать идти на свет домов или фонарей, которых вокруг не наблюдалось. Иван несколько раз объяснял, что до этого и сам бы догадался, что он не пьяный, адекватный, понимает, что к чему. После нескольких тщетных попыток объясниться со службой спасения его телефон передали полицейским, но и те, по словам Тверитнева, настойчиво предлагали выйти на ближайшую улицу и посмотреть адрес. Последний разговор с правоохранителями состоялся около шести часов утра, потом про Ивана как будто забыли.

Кончилось все тем, что около 12 часов дня на него в лесу наткнулся лыжник, он и вывел Ивана из леса к железнодорожному переезду, откуда он смог наконец уехать домой на такси.

- Хочу через вашу газету обратиться к этому человеку: пусть он напишет в редакцию или найдет меня, я должен его отблагодарить, тогда даже имя и телефон не спросил. - говорит Иван Тверитнев.

- Понимаете, я позвонил в экстренную службу, чтобы мне помогли, спасли, я полагал, она для этого и нужна. А меня просто отшили и все. Зачем тогда номер 112 в принципе? Причем я повторю: и интернет, и GPS - все работало, можно было определить, где я, и отправить людей...

Почему этого не произошло, сейчас выясняют следователи регионального СУ СКР - началась доследственная проверка. Как пояснили "РГ" в ведомстве, быстрых результатов ждать не стоит: предстоит опросить многих причастных к этой истории, изучить нормативные документы, чтобы разобраться, кто за что отвечает и на каком этапе произошел сбой.

Директор "Службы 112" Нижегородской области Юрий Напалков в эфире местной телекомпании заявил, что его сотрудники сперва переадресовали вызов в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, а затем в полицию.

- Наша задача - принять вызов, быстро диагностировать, какие службы надо привлечь, и передать сигнал им, - разводит он руками. - Наши девушки ему говорили: "Вы ожидайте, ваш звонок передан".

"В своей компетенции они среагировали нормально", - заявил глава службы.

Свое объяснение - у местной полиции. Ирина Архипова, замначальника отдела по работе со СМИ УМВД России по Нижнему Новгороду, пояснила, что в 04.30 утра сотрудники патрульно-постовой службы выехали в поселок Дубравный Сормовского района и до 06.00 "осуществляли поисковые мероприятия". "Заявитель обнаружен не был", - резюмировала она.

Почему поиски прекратились, почему никто не попытался найти замерзающего в ночном лесу мужчину по его GPS-координатам? Ответа на эти и многие другие вопросы пока нет: на просьбу "РГ" прокомментировать ситуацию более подробно в пресс-службе ГУ МВД по региону ответили, что сейчас ничего пояснить не могут, так как началась проверка Следственного комитета.

Мнение

Сергей Шухрин, координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер-НН":

- Налицо проблема в системе передачи информации между экстренными службами. В данном случае экипаж из двух сотрудников полиции ничего сделать не мог, требовались массовые поисковые мероприятия, на чем мы как раз и специализируемся. У нас есть десятки людей с машинами, рациями, навигаторами, тот участок леса можно было прочесать относительно быстро и за 2-3 часа найти человека. Несколько лет назад мы подписывали соглашение о сотрудничестве с МЧС, полицией, Следственным комитетом. Оно ни к чему не обязывает, но по крайней мере договорились работать сообща, а на этот раз нам никто даже не сообщил. Нужны совместные учения, тренировки, причем с учетом такого вот негативного опыта, из которого надо делать соответствующие выводы. К сожалению, ничего этого сейчас не происходит. Кстати, прямо сейчас (разговор состоялся днем 27 февраля. - Прим. ред.) мы едем в Дальнеконстантиновский район, там точно такая же ситуация - мужчина заблудился в лесу. Он позвонил в ЕДДС, а они сообщили нам, то есть хоть чему-то случай с Иваном Тверитневым научил.

Комментарий

Случай в Нижнем Новгороде наглядно показал, что система 112 дала сбой. После звонка замерзающего в лесу на короткий единый номер экстренных служб умная автоматика не определила его местоположение, и помощь к мужчине не пришла. Причем произошло это не в глуши арктических полей и не в горах Кавказа, а в наиболее развитом регионе Центральной России. Более того, в регионе, который в связи с проведением чемпионата мира по футболу попадал в число приоритетных, где эта система должна была внедряться в первоочередном порядке.

А так все было гладко на бумаге. Если кратко, то идея создания системы единого номера всех экстренных служб проста и привлекательна: "наберите номер 112, и вам придут на помощь". Вот в чем был основной ее посыл, когда по поручению президента в ноябре 2011 года вышло соответствующее постановление правительства РФ N 958. В нем подробно пояснялось, какие новшества должны быть внедрены и для чего понадобился этот единый номер, когда еще с советских времен успешно действуют такие же короткие номера 01, 02, и 03.

По логике чиновников, каким бы ни было количество попавших в беду, каждый должен дозвониться с первого раза, а для этого звонки должны быть переброшены автоматически на операторов из других регионов, если операторы в "бедственном" регионе полностью загружены. Это оправдано, поскольку в последние годы статистика показывает, что ЧС становятся все более массовыми.

Вторая задумка заключалась в том, что потерпевшему не надо долго и нудно, как это было в советские времена, объяснять, где он точно находится. Ведь позвонить мог и тяжело раненый человек, который даже не мог произнести свое имя, но умный ГЛОНАСС должен самостоятельно определить местоположение человека и передать данные спасателям. То есть основные цели создания системы 112 - организация вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна", причем полностью автоматического. Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов и органам местного самоуправления завершить работы по созданию системы до 2017 года.

Финансировать этот проект должны были из федерального и региональных бюджетов. Принадлежит система 112 региональным правительствам. Координатором внедрения назначили МЧС России. Работа закрутилась, но в 2014 году наступили непростые санкционные времена и финансирование сократили в пять раз.

В ноябре 2018 года, когда уже все сроки развертывания системы были сорваны, в подмосковном Подольске на выездном совещании Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ замминистра МЧС заявил, что переноса сроков больше не будет и создание системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 во всех регионах страны завершится в 2019 году.

Но уже в январе этого года грянул гром. Счетная плата РФ по результатам проверки пришла к выводу, что только в 12 регионах России номер 112 работает как надо, а в остальных 73 - частично. Только 28 процентов населения страны могут без проблем звонить за помощью по номеру 112. Зампред Счетной палаты Вера Чистова сообщила, что сложности связаны с недостатками взаимодействия между ведомственными дежурными службами.

Теперь же, после случая в Нижнем Новгороде, стало очевидным, что и работа системы позиционирования ГЛОНАСС не работает. А это значит, что речь идет о системных ошибках в развертывании системы. То, что человек дозвонился с первого раза, не значит, что система действует. Это всего лишь дублирование номеров 01, 02, и 03. А то, для чего задумывался номер 112, пока только в мечтах.

Подготовил Тимофей Борисов.

Прямая речь

Бывший первый заместитель Северо-Западного регионального центра МЧС России, генерал-майор Виктор Кривошонок:

Действительно, единый номер 112 работает не в том формате, как это было предусмотрено Концепцией. Согласно Концепции, система-112 должна была создаваться на базе единых дежурно-диспетчерских службы муниципальных образований, вошедших в обиход под сокращенным названием - ЕДДС. Основу технологического построения системы-112 должны были составлять типовые унифицированные программно-технологические комплексы и соответствующие сети, средства и сооружения связи.

МЧС России совместно с Минкомсвязи РФ отработали общие принципы функционирования системы-112 и организацию межведомственного взаимодействия экстренных оперативных служб на примере опытных зон, в рамках федеральной целевой программы. Минкомсвязь России разработала системные проекты, на основе которых в ряде субъектов РФ совместно с МЧС России были реализованы пилотные проекты по созданию системы-112.

21 ноября 2011 г. вышло постановление правительства РФ за № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"", которым было утверждено соответствующее Положение. Положение предусматривало, что расходы, связанные с эксплуатацией и развитием системы-112 осуществляются за счет средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов, а также за счет средств организаций.

На мой взгляд, именно на этапе финансирования и возникли проблемы по созданию и использованию системы-112.

Необходимость предоставления отчетов об исполнения указа президента от 28.12.2010 № 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории РФ" понудило многие дотационные субъекты РФ, а также все, за редким исключением, муниципальные образования отказываться от типовых, но дорогостоящих, унифицированных программно-технологических комплексов, на которых были развернуты, хорошо себя зарекомендовавшие, пилотные зоны системы-112.

Применение же дешевых программно-технологических комплексов, составляющих основу информационного взаимодействия экстренных оперативных служб для своевременной обработки вызовов, и есть причина того, что:

- набирая номер 112, абонент не может дозвониться до своей единой диспетчерской службы ЕДДС или попадает в ЕДДС, вне зоны обслуживания которой он находится;

- диспетчер службы ЕДДС не может автоматически определить номер позвонившего лица, получить от оператора связи имеющихся данных о местонахождении абонентского устройства с этим номером, а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову;

- диспетчер ЕДДС не может осуществить автоматическую переадресацию вызова в соответствующие дежурно-диспетчерские службы реагирующих оперативных подразделений, действуя при этом по принципу - вот Вам телефон оперативной службы, звоните сами.

Ну и так далее. Не обходится без попыток ЕДДС натянуть на себя одеяло дежурно-диспетчерских служб оперативных подразделений. А именно взять на себя право отдавать распоряжения на выезд силам и средствам конкретного отдела милиции, станции скорой помощи или пожарной части. Это влечет существенную задержку выезда оперативных подразделений, так как выезжать они могут только по прямому указанию своих дежурно-диспетчерских служб, а не диспетчеров ЕДДС.



