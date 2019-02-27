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27.02.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как регионы Сибири готовятся к весеннему половодью

Текст: Наталья Граф
Из-за аномально теплого февраля паводок может прийти раньше обычного. Поэтому подготовка к весеннему половодью в Сибири началась заблаговременно - по наихудшему варианту.
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

По данным гидрологов неблагоприятное развитие паводковой обстановки возможно в семи сибирских регионах. В зоне риска Республики Алтай и Тыва, Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области.

Фото: iStock
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Прогнозы специалистов основываются на данных по снегозапасу, толщине льда на водоемах и глубине промерзания почвы.

Как уже сообщала "РГ" в Западной Сибири снега накоплено больше обычного.

- Сильное половодье ожидается на реках Ангара, Енисей и их притоках, - рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. - Особенно риски сильного подъема воды в реках повышаются, когда резкое и продолжительное потепление приводит к активному таянию снега.

В настоящее время в каждом из регионов создаются резервы продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов и товаров первой необходимости. На балансе МЧС имеется высокопроходимая техника для эвакуации населения, доставки необходимых продуктов и медикаментов. На реках по традиции готовятся чернить, резать и взрывать лед для его ослабления.

- Для сопровождения паводка более 380 оперативных групп встанут на дежурство, где возможно осложнение обстановки, - сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Деменев. - Всего на территории Сибири определена группировка в количестве 95 тысяч человек и 22,5 тысячи единиц техники, 95 воздушных судов и 1 605 плавсредств.

В Томской области уже началась проверка состояния защитных гидротехнических сооружений, мест хранения агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. На противопаводковые мероприятия - мониторинг, ледорезные и ледовзрывные работы - в областном бюджете предусмотрено 25 миллионов рублей.

В Республике Алтай также прошли учения по подготовке к паводку.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Гидрометцентре сообщили о раннем паводке

- Были отработаны ситуации, связанные с подтоплением жилья и эвакуацией населения, - отметил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Республике Алтай Евгений Болтунов.

Для оперативного получения информации об угрозе возможного подтопления будет использоваться беспилотная авиация и технологии космического мониторинга. Об обстановке в отдаленных селах будут сообщать старосты. В критической ситуации на помощь спасателям придут военные.

- Как рассказала на оперативном совещании у главы правительства Тувы замминистра природных ресурсов и экологии Долаана Санчаа, в республике уже есть договоренность с ЦВО о том, что горные стрелки из дислоцированной возле Кызыла бригады при необходимости будут взрывать ледовые заторы, - сообщает ТАСС.

До середины марта в каждом регионе будет подготовлен анализ многолетних данных половодья и определены характерные риски.

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