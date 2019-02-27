В Нальчике уничтожили планировавших теракт трех боевиков

В столице Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали третьего боевика, который вместе с сообщниками забаррикадировался в частном доме. Об этом в среду сообщили "РГ" в Национальном антитеррористическом комитете.

В ведомстве заявили, что ночью правоохранители получили информацию, что в одном из частных домов на улице Братьев Кардановых находятся трое вооруженных боевиков из религиозно-экстремистской группировки. В городе был введен режим контртеррористической операции.

- Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы, - заявили в НАК.

Личности убитых преступников устанавливаются. При этом в ведомстве не уточнили, снят ли в Нальчике режим КТО.