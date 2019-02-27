В крови водителя, сбившего людей на Невском, нашли наркотики

Петербургские судмедэксперты обнаружили следы кокаина в крови 30-летнего мужчины, который на автомобиле BMW X6 сбил пятерых человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчине было назначено несколько экспертиз, в том числе и на наркотическую среду. Одна из них подтвердила наличие в крови кокаина.

К слову, сотрудники правоохранительных органов изначально подозревали, что водитель находится в состоянии опьянения.

Резонансное ДТП произошло в Петербурге в ночь на 24 февраля возле дома №55 по Невскому проспекту. Мужчина, который еще в ноябре был лишен водительских прав и накопил несколько десятков неоплаченных штрафов, вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов.

39-летняя туристка из Москвы и 40-летний гражданин США скончались на месте. Еще трое пешеходов были госпитализированы. Одного из них накануне выписали. Двое других находятся в Мариинской больнице.