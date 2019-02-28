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28.02.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о погибшей девочке

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Как считает следствие, ребенок был лишен медицинского контроля за здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники "в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей". Это квалифицируется, как ситуация, опасная для ребенка, в связи с чем женщина была задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ. Изучена медицинская карта девочки, допрошен медицинский персонал поликлиники, в которой ребенок наблюдался до конца 2016 года, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Также допрошен участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. На данный момент известно, что семья на профилактических учетах не состояла и характеризовалась положительно.

Напомним, 20 февраля в квартире на улице Щорса областного центра было обнаружено тело трехлетней девочки, он, как показала судмедэкспертиза, погибла от обезвоживания. По предварительной версии, 21-летняя мать девочки оставила ребенка дома на несколько дней без присмотра, забрав из квартиры всю еду и перекрыв воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Она арестована.

Одновременно возбуждено уголовное дело о халатных действиях неустановленных сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения. Проверка показала, что девочка проживала в квартире с матерью без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. Мать девочки о ней фактически не заботилась. По версии следствия, трагедии могло способствовать то, что органы профилактики не сумели вовремя выявить опасную для ребенка ситуацию. А медицинский контроль за ее состоянием был прекращен в декабре 2016 года.

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